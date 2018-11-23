Минский форум собрал более 300 участников из 20 стран

Рекордное число участников собрал 16-й Минский форум – более 300 из 20 стран мира. Главная тема – отношения между Беларусью и Евросоюзом, передает телеканал «МИР 24».



В дискуссиях принимают участие политики, дипломаты, эксперты и ученые, общественные деятели и бизнесмены. В центре внимания – развитие цифровых технологий.

К примеру, первого января 2020-го года белорусы смогут получить ID-карты. Новый документ заменит паспорт, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур, а со временем по нему можно будет выезжать за границу.

«Какие есть возможности для гражданина? Например, иметь id-карту – документ, паспорт в будущем, на котором можно хранить все данные. Он важен для зарубежных поездок. Другие темы нашего диалога – безопасность в Европе, какие у нас есть ситуации в региональном соседстве», – сказал генеральный директор Немецко-белорусского общества Райнер Линднер.

Минский форум проходит с ноября 1997-го. Главный организатор – Немецко-белорусское общество.