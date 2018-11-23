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"АвтоВАЗ" готовит Lada XRay с вариатором. Началась сборка хэтчбеков пилотной партии
На российском «АвтоВАЗе» приступили к сборке предсерийной партии Lada XRay, оснащенной вариатором (CVT) — автомобили предназначены для испытаний.
Первый экземпляр XRay с вариатором сошел с конвейера «АвтоВАЗа» в минувший четверг, сообщает
«"АвтоВАЗ" думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях», — прокомментировали в пресс-службе российского автогиганта.
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На российском АвтоВАЗе приступили к сборке предсерийной партии Lada XRay, оснащенной вариатором (CVT) - автомобили предназначены для испытаний.
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