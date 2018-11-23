"АвтоВАЗ" готовит Lada XRay с вариатором. Началась сборка хэтчбеков пилотной партии

На российском «АвтоВАЗе» приступили к сборке предсерийной партии Lada XRay, оснащенной вариатором (CVT) — автомобили предназначены для испытаний.





Первый экземпляр XRay с вариатором сошел с конвейера «АвтоВАЗа» в минувший четверг, сообщает «Российская газета» . По данным издания, на хетчбэк станут устанавливать «связку» японского вариатора Jatco JF015E и 1,6-литрового двигателя Nissan мощностью 114 лошадиных сил. В следующем году такой же силовой агрегат получит и Vesta. По предварительным данным, XRay с бесступенчатой трансмиссией дебютирует сразу после седана. Вариатор Jatco способен прослужить 250 тыс. километров при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч километров или чаще) и аккуратной эксплуатации.

«"АвтоВАЗ" думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях», — прокомментировали в пресс-службе российского автогиганта.