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"АвтоВАЗ" готовит Lada XRay с вариатором. Началась сборка хэтчбеков пилотной партии

24.11.2018 14:32 — Разное | Tut.by  
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На российском «АвтоВАЗе» приступили к сборке предсерийной партии Lada XRay, оснащенной вариатором (CVT) — автомобили предназначены для испытаний.


Первый экземпляр XRay с вариатором сошел с конвейера «АвтоВАЗа» в минувший четверг, сообщает «Российская газета». По данным издания, на хетчбэк станут устанавливать «связку» японского вариатора Jatco JF015E и 1,6-литрового двигателя Nissan мощностью 114 лошадиных сил. В следующем году такой же силовой агрегат получит и Vesta. По предварительным данным, XRay с бесступенчатой трансмиссией дебютирует сразу после седана. Вариатор Jatco способен прослужить 250 тыс. километров при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 тысяч километров или чаще) и аккуратной эксплуатации.

«"АвтоВАЗ" думает о дополнении своего ряда трансмиссий альтернативой имеющейся у компании технологии AMT, однако пока преждевременно говорить о каких-то сроках появления этих решений на конкретных моделях», — прокомментировали в пресс-службе российского автогиганта.

 
 
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На российском АвтоВАЗе приступили к сборке предсерийной партии Lada XRay, оснащенной вариатором (CVT) - автомобили предназначены для испытаний.
 
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