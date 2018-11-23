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Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

24.11.2018 14:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

Им стал Анатолий Сивак, который сменил на этой должности Андрея Шорца, руководившего столицей четыре года. Перед новым градоначальником стоит задача обеспечить Минску качественный рывок в развитии, который особенно необходим в преддверии вторых Европейских игр и предвыборной кампании.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не должны понизить планку, на которой находится Минск. Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику. Андрей Шорец, наверное, уже выработался. Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую, поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу. Более конкретно о проблемах города мы поговорим через три недели примерно на встрече у тебя в горисполкоме.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

Александр Лукашенко подчеркнул, что новому руководителю Минска предстоит войти в курс дела в сжатые сроки, обновить кадровый состав исполкома, разобраться с коррупцией.

До сегодняшнего дня в течении 6-ти лет Анатолий Сивак руководил Министерством транспорта. В прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента – главного инспектора по городу Минску, занимался кадровыми вопросами. По словам главы государства, этот факт в биографии нового мэра столицы стал одним из решающих при назначении.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал...
 
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