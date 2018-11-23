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Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром
Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им стал Анатолий Сивак, который сменил на этой должности Андрея Шорца, руководившего столицей четыре года. Перед новым градоначальником стоит задача обеспечить Минску качественный рывок в развитии, который особенно необходим в преддверии вторых Европейских игр и предвыборной кампании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко подчеркнул, что новому руководителю Минска предстоит войти в курс дела в сжатые сроки, обновить кадровый состав исполкома, разобраться с коррупцией.
До сегодняшнего дня в течении 6-ти лет Анатолий Сивак руководил Министерством транспорта. В прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента – главного инспектора по городу Минску, занимался кадровыми вопросами. По словам главы государства, этот факт в биографии нового мэра столицы стал одним из решающих при назначении.
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Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром
Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал...
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