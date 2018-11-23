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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье 25 ноября

24.11.2018 13:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На 25 ноября метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за тумана на юго-западных территориях.  

Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане не будет превышать 100-500 метров.  

В воскресенье в республике ожидаются гололёд и гололедица. Днём почти по всей стране пройдут снег, мокрый снег и дожди. Ночью температура будет колебаться от -6°C по северо-востоку страны до +1°C юго-западу. Днём прогнозируется -3… +4°C.  

Осенью 2018 года белорусский пилот посадил самолёт в пелене тумана.  

Момент приземления глазами лётчика можно посмотреть здесь.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. На 25 ноября метеорологи объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за тумана на юго-западных территориях.   Как сообщает Белгидромет,...
 
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