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«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз

24.11.2018 12:41 — Разное | СТВ  
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Новости России. У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй ребёнок. Об этом счастливый отец рассказал в Instagram.  

«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных… особенно прессу», – поблагодарил супругу и поделился снимком артист.  

«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз
Фото: instagram.com/s_bezrukov  

Ранее мужчина рассказывал, что лично принимал у жены первые роды. Поэтому можно предположить, что и в этот раз Безруков в самом прямом смысле помог малышу появиться на свет.  

Хотя Сергей поделился новостью всего несколько часов назад, публикация уже набрала сотни тысяч «нравится» и тысячи комментариев.  

«Пусть растёт здоровый богатырь!»,  

«Поздравляю вас! Много здоровья сыночку и супруге!»,  

«Искренне поздравляю вас и желаю счастья!»,  

«Поздравляю с наследником! Пусть растёт здоровеньким на радость родителям!».  

Стоит отметить, что Безруков – многодетный отец. Новорожденный стал четвёртым ребёнком знаменитого актёра. О предстоящем пополнении в семье мужчина рассказал ещё в мае 2018 года.  

Кстати, пару дней назад Сергей показал подросшую дочку Машу. Подписчики отметили удивительное сходство между девочкой и её мамой.  

«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз
Фото: instagram.com/s_bezrukov  

Осенью 2018 года сериал про Бориса Годунова с Сергеем Безруковым в главной роли был назван самым рейтинговым сериалом года.

Безруков и Ходченкова поделились фотографиями со съёмок – подробнее здесь.  
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости России. У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй ребёнок. Об этом счастливый отец рассказал в Instagram.   «СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя,...
 
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