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«Сын»: Безруков и Матисон стали родителями во второй раз
Новости России. У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй ребёнок. Об этом счастливый отец рассказал в Instagram.
«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе! P.S. Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных… особенно прессу», –
Ранее мужчина рассказывал, что лично принимал у жены первые роды. Поэтому можно предположить, что и в этот раз Безруков в самом прямом смысле помог малышу появиться на свет.
Хотя Сергей поделился новостью всего несколько часов назад, публикация уже набрала сотни тысяч «нравится» и тысячи комментариев.
«Пусть растёт здоровый богатырь!»,
«Поздравляю вас! Много здоровья сыночку и супруге!»,
«Искренне поздравляю вас и желаю счастья!»,
«Поздравляю с наследником! Пусть растёт здоровеньким на радость родителям!».
Стоит отметить, что Безруков – многодетный отец. Новорожденный стал четвёртым ребёнком знаменитого актёра. О предстоящем пополнении в семье мужчина
Кстати, пару дней назад Сергей показал подросшую дочку Машу. Подписчики отметили удивительное сходство между девочкой и её мамой.
Осенью 2018 года сериал про Бориса Годунова с Сергеем Безруковым в главной роли был назван самым рейтинговым сериалом года.
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Новости России. У Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй ребёнок. Об этом счастливый отец рассказал в Instagram. «СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя,...
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