Легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру в Дятловском районе

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла вечером 23 ноября на дороге Лида-Слоним-Бытень. У грузовика закончилось топливо, он остановился на дороге. Позади двигалась легковая "Мазда". Машина врезалась в фуру и вылетела в кювет. Водитель легковушки погиб.

"Обозначался ли стоявший автопоезд световой сигнализацией и знаком аварийной остановки, установит следствие", - отметили в ГАИ.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома