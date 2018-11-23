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Легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру в Дятловском районе
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла вечером 23 ноября на дороге Лида-Слоним-Бытень. У грузовика закончилось топливо, он остановился на дороге. Позади двигалась легковая "Мазда". Машина врезалась в фуру и вылетела в кювет. Водитель легковушки погиб.
"Обозначался ли стоявший автопоезд световой сигнализацией и знаком аварийной остановки, установит следствие", - отметили в ГАИ.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Дятловском районе легковушка врезалась в стоящую на дороге фуру, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. ...
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