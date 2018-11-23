Аджику включили в список памятников культурного наследия Грузии









«Интерфакс». «Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия технологии изготовления «абхазской соли» и мегрельской аджики», – цитирует распоряжение директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе





Эксперты полагают, что начало изготовления аджики связано с XV веком, когда в Грузию из Европы завезли перец.









Аджика – паста из перетертого красного перца, кориандра, чеснока, трав и соли.





Аджика в Грузии — больше, чем просто приправа. Здесь эту приправу традиционно используют не только в кулинарии, но и в лечебных целях — в частности, в целях профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В Колхидской низине преобладали болотные территории, поэтому была велика опасность распространения малярии. Аджика помогала местному населения бороться с болезнями.



