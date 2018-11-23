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Аджику включили в список памятников культурного наследия Грузии

24.11.2018 14:59 — Разное | Партизан  
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Статус памятника присвоили технологии изготовления абхазской и мегрельской аджики.



«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия технологии изготовления «абхазской соли» и мегрельской аджики», – цитирует распоряжение директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе «Интерфакс».

Эксперты полагают, что начало изготовления аджики связано с XV веком, когда в Грузию из Европы завезли перец.


Аджика – паста из перетертого красного перца, кориандра, чеснока, трав и соли.

Аджика в Грузии — больше, чем просто приправа. Здесь эту приправу традиционно используют не только в кулинарии, но и в лечебных целях — в частности, в целях профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. В Колхидской низине преобладали болотные территории, поэтому была велика опасность распространения малярии. Аджика помогала местному населения бороться с болезнями.


 
 
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Статус памятника присвоили технологии изготовления абхазской и мегрельской аджики.
 
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