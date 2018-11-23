Пинский судостроительный завод будет санирован

Такое решение вынес 15 ноября экономический суд Брестской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.





Напомним, 14 июня в отношении завода было возбуждено производство по делу о банкротстве и установлен защитный период, а 15 августа открылось конкурсное производство.





ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительный-судоремонтный завод» – одно из старейших предприятий Беларуси, сказано на его сайте.





Пароходостроительный завод был основан в 1885 году. Во время Первой мировой войны он был практически разрушен, а имущество конфисковано кайзеровскими войсками.





С 1920-го по 1939-й на здесь функционировали ремонтные мастерские, на базе которых в 1939-м создали судостроительное предприятие.









После Великой Отечественной проходило очередное восстановление завода. К концу 1951-го здесь уже работало более 500 человек, а выпуск продукции достиг довоенного уровня.





С 1954-го по 1957-й завод строил самоходные грузовые теплоходы. В 1959-м освоен выпуск буксирных и грузовых судов, а с 1960-го – служебных разъездных теплоходов и буксиров-толкачей.





Белмир. С 2007-го предприятие впервые начало строить пассажирские суда, пишет



