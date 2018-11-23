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Пинский судостроительный завод будет санирован

24.11.2018 14:34 — Разное | Партизан  
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Пинский судостроительно-судоремонтный завод признан экономически несостоятельным и пройдет процедуру санации, которая должна завершиться к 15 мая 2020 года.

Такое решение вынес 15 ноября экономический суд Брестской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Напомним, 14 июня в отношении завода было возбуждено производство по делу о банкротстве и установлен защитный период, а 15 августа открылось конкурсное производство.

ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительный-судоремонтный завод» – одно из старейших предприятий Беларуси, сказано на его сайте.

Пароходостроительный завод был основан в 1885 году. Во время Первой мировой войны он был практически разрушен, а имущество конфисковано кайзеровскими войсками.

С 1920-го по 1939-й на здесь функционировали ремонтные мастерские, на базе которых в 1939-м создали судостроительное предприятие.


После Великой Отечественной проходило очередное восстановление завода. К концу 1951-го здесь уже работало более 500 человек, а выпуск продукции достиг довоенного уровня.

С 1954-го по 1957-й завод строил самоходные грузовые теплоходы. В 1959-м освоен выпуск буксирных и грузовых судов, а с 1960-го – служебных разъездных теплоходов и буксиров-толкачей.

С 2007-го предприятие впервые начало строить пассажирские суда, пишет Белмир.


 
 
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Пинский судостроительно-судоремонтный завод признан экономически несостоятельным и пройдет процедуру санации, которая должна завершиться к 15 мая 2020 года.
 
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