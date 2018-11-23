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Лукашенко — мэру Минска: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы
Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака возложил на госорганы ответственность за результаты предстоящей избирательной кампании.
«У всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю, заявил Лукашенко. — Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру».
«Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — цитирует
При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты, пишет
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Лукашенко — мэру Минска: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы
Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака возложил на госорганы ответственность за результаты предстоящей избирательной кампании.
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