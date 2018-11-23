Лукашенко — мэру Минска: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы

«У всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю, заявил Лукашенко. — Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру».





БелТА наказ Лукашенко. «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — цитируетнаказ Лукашенко.









Наша нива. Но они (народ Беларуси. - Прим. БелТА.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — сказал глава государства. При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты, пишетНо они (народ Беларуси. - Прим. БелТА.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — сказал глава государства.







