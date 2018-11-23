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Лукашенко — мэру Минска: Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы

24.11.2018 14:20 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака возложил на госорганы ответственность за результаты предстоящей избирательной кампании.

«У всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю, заявил Лукашенко. — Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру».

«Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — цитирует БелТА наказ Лукашенко. 


При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты, пишет Наша нива. Но они (народ Беларуси. - Прим. БелТА.) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — сказал глава государства. 



 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака возложил на госорганы ответственность за результаты предстоящей избирательной кампании.
 
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