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Житель Полоцкого района Дмитрий Русак «нашутился» на уголовное дело
Суд вынес приговор белорусу, который решил проверить, как работают спецслужбы, и «пошутил» насчет теракта и «Лукашанко».
Дмитрий Русак у здания суда. Фото: «Витебская весна»
Произошло всё 1 мая. Вместе с друзьями Русак проводил время на пикнике на даче. Речь зашла о политике и силовиках. Русак решил доказать россиянам, что в Беларуси силовые структуры не отслеживают сообщения в социальных сетях.
И чтобы подтвердить это, написал на своей странице ВКонтакте ложное сообщение о подготовке взрыва в торговом центре «Манеж» в Полоцке: «Я готовил бомбу. Будет теракт в Полоцке. В манеже».
Помимо сообщения о взрыве, Русак дописал: «Я ненавижу ЛУКАШАНКО. Он — *** [в оригинале было нецензурное слово — Ред.]».
Что интересно, внимание на пост обратили не силовики. Сообщение увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.
В результате против Русака возбудили два уголовных дела: за ложное сообщение об опасности и за оскорбление президента.
Как сообщает
Суд Полоцкого района 19 ноября вынес приговор. Русака осудили на 2 года домашней химии. Телефон, с которого он написал свой пост, признали орудием преступления и конфисковали.
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Суд вынес приговор белорусу, который решил проверить, как работают спецслужбы, и «пошутил» насчет теракта и «Лукашанко».
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