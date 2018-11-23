Житель Полоцкого района Дмитрий Русак «нашутился» на уголовное дело





Дмитрий Русак у здания суда. Фото: «Витебская весна»





Произошло всё 1 мая. Вместе с друзьями Русак проводил время на пикнике на даче. Речь зашла о политике и силовиках. Русак решил доказать россиянам, что в Беларуси силовые структуры не отслеживают сообщения в социальных сетях.





И чтобы подтвердить это, написал на своей странице ВКонтакте ложное сообщение о подготовке взрыва в торговом центре «Манеж» в Полоцке: «Я готовил бомбу. Будет теракт в Полоцке. В манеже».





Помимо сообщения о взрыве, Русак дописал: «Я ненавижу ЛУКАШАНКО. Он — *** [в оригинале было нецензурное слово — Ред.]».









Что интересно, внимание на пост обратили не силовики. Сообщение увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.





В результате против Русака возбудили два уголовных дела: за ложное сообщение об опасности и за оскорбление президента.





«Витебская весна» , на суде Русак говорил, что раскаялся, но виновным себя не считает. Также он заявил, что не имел в виду президента Лукашенко. Как сообщает, на суде Русак говорил, что раскаялся, но виновным себя не считает. Также он заявил, что не имел в виду президента Лукашенко.





Суд Полоцкого района 19 ноября вынес приговор. Русака осудили на 2 года домашней химии. Телефон, с которого он написал свой пост, признали орудием преступления и конфисковали.



