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Житель Полоцкого района Дмитрий Русак «нашутился» на уголовное дело

24.11.2018 14:08 — Разное | Партизан  
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Суд вынес приговор белорусу, который решил проверить, как работают спецслужбы, и «пошутил» насчет теракта и «Лукашанко».


Дмитрий Русак у здания суда. Фото: «Витебская весна»

Произошло всё 1 мая. Вместе с друзьями Русак проводил время на пикнике на даче. Речь зашла о политике и силовиках. Русак решил доказать россиянам, что в Беларуси силовые структуры не отслеживают сообщения в социальных сетях.

И чтобы подтвердить это, написал на своей странице ВКонтакте ложное сообщение о подготовке взрыва в торговом центре «Манеж» в Полоцке: «Я готовил бомбу. Будет теракт в Полоцке. В манеже».

Помимо сообщения о взрыве, Русак дописал: «Я ненавижу ЛУКАШАНКО. Он — *** [в оригинале было нецензурное слово — Ред.]».

Что интересно, внимание на пост обратили не силовики. Сообщение увидел житель российского Мурманска и отправил скриншот своей знакомой из Полоцка, а та обратилась в милицию.

В результате против Русака возбудили два уголовных дела: за ложное сообщение об опасности и за оскорбление президента.

Как сообщает «Витебская весна», на суде Русак говорил, что раскаялся, но виновным себя не считает. Также он заявил, что не имел в виду президента Лукашенко.

Суд Полоцкого района 19 ноября вынес приговор. Русака осудили на 2 года домашней химии. Телефон, с которого он написал свой пост, признали орудием преступления и конфисковали.


 
 
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Суд вынес приговор белорусу, который решил проверить, как работают спецслужбы, и «пошутил» насчет теракта и «Лукашанко».
 
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