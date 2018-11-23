Юрий Альберс: у нас все под жестким контролем





Фото из инстаграма Ирины Кривко





"22 ноября состоялся первый из двух запланированных на сборе в Контиолахти контрольных стартов. Классические спринтерские гонки — 7,5 км у женщин, 10 км у мужчин. Победителями стали Ирина Кривко и Елетнов, допустившие только по одному промаху. Причем Роман не закрыл мишень последним "психологическим" пятым выстрелом на "стойке". Там был такой габарит! Почти на полпули. Мишень уже хотела закрыться, шевельнулась, но — остановилась. Впрочем, пусть Елетнову это компенсируется на официальном старте.









У женщин последующие места заняли Динара Алимбекова (1 промах), Анна Сола (2) и Дарья Юркевич (1). Что касается ребят, то за Елетновым расположились Смольский (1), Чепелин (2) и Бочарников (3). Вторую тренировку в соревновательных условиях проведем в субботу. В планах - контрольный старт с четырьмя огневыми рубежами. Это точно. Что касается дистанции, то, конечно, речь не пойдет о "пятнашке" и "двадцатке". Будет поменьше.





Вообще, нам всем ныне полезно проявить терпение, не впадая ни в эйфорию, ни в панику. Поживем и все увидим. Ждать осталось совсем недолго. Спустя какую-то неделю мы начнем понимать, как выглядим на фоне соперников.





Главное, что все в Контиолахти у нас проходит без срывов — строго по плану. Никто из девчат и ребят из строя не выбывал. Все у нас под контролем — педагогическим, медицинским, биохимическим. Жестким, надо сказать, контролем, исходя из которого корректируются нагрузки. Вот получили в среду по итогам тренировок биохимическую информацию, что сестрам Кручинкиным надо взять паузу, и в четверг они не бежали "контрольку".





После субботнего контрольного старта уже будем определяться, кто куда поедет на первые соревнования. Хотя, в любом случае, тем же Кручинкиным надо выступить в Идре, чтобы получить официальный допуск на Кубок мира. Это рядовая практика, давно известная болельщикам. А стартов хватит на всех, да и ротация прописана четко, как и во все предыдущие годы.





цитирует Альберса "Спутник". Причем понятно, что главные для нас соревнования в первом сезоне нового олимпийского цикла — домашний чемпионат Европы в феврале и, конечно, мартовский чемпионат мира в шведском Эстерсунде. На этих пиковых соревнованиях должен выступить оптимальный состав. Никого сейчас не делим на группы "А" и "Б". Одна команда!", —Альберса "Спутник".



