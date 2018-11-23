Настю Лойко пытались запугать





пишет belsat.eu. Наста Лойко сообщила о возможной попытке запугать ее и ее коллег,belsat.eu.





По словам правозащитницы, вечером 22 ноября в ходе встречи в кафе им подбросили бумажку с удивительным содержанием. Записку передал работник «Лидо» на Немиге, где Настя сидела с коллективом.





Автор записки советовал ей найти «нормальную работу».





Об этом Наста Лойко рассказала на своей странице в фейсбуке.





Я уже 10 лет занимаюсь правами человека. И так получилось, что я помогаю или влажу в помощь различным уязвимым группам. Сначала это были актывисты_ки (разные), потом - иностранки_цы, иногда консультирую людей из ЛГБТК+ сообщества, вписываюсь в женские антидискриминационные движения и т.д.





Но вы наверняка знаете, что за любыми проактивными людьми следят, контролируют, если нужно - бьют по ручкам и т.д. Ну и за правозащитниками обычно следит специальный отдел КГБ, который инфу собирает, но сами сильно не проявляются, может только на обыске каких.





А тут я стала активно консультировать еще одну уязвимую группу - анархистов_к и антифашистов_к. И интересоваться, что там у нас с экстремизмом. Мы даже с ребятами сделали страницу с тематической инфой, там можно попросить консультацию, почитать доклад и советы в тг-канале.





Я, конечно, считаю, что я ничего плохого не делаю. Более того, Декларация о правозащитниках мне это все легально позволяет (белорусские законы не всегда соответствуют, но я знаю о приоритете).





Но конкретно эту группу контролирует прекрасный орган - ГУБОПиК - Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Они знамениты своими вне правовыми методами работы и тотальной безнаказанностью.





И что происходит: сначала впервые у меня в жизни нам сорвали презентацию доклада тематического. А сегодня вот встретилась соку попить и поговорить о тенденциях - и нам подбросили такую вот бумажку через официанта в кафе.





Краткие выводы:

1) с пунктуацией у них так себе;

2) заняться им явно нет больше чем (нет, видно, настоящих преступников);

3) есть что еще повесить на стену над кроватью. Визитки я доложила, конечно, нам только бумажку с текстом подбросили.





Nasta Lojka





Правозащитница рассказала belsat.eu, что такую записку им подбрасывают не впервые.





«Раньше подобную записку, написанную той же рукой, подбрасывали части из присутствующих. Возможно, это стиль работы конкретного работника ГУБОПиК. Это, на самом деле, обычные методы работы ГУБОПиК, которые я считаю неправовыми и которые мне не нравятся. Это способ психологического давления».





Девушка связывает такие предупреждения с активностью в инициативе «Правовая деятельность», которая поддерживает и консультирует анархистов и антифашистов.





По словам Насты, они не спрашивали у парня, который передал записку, кто ее принес.





«Сразу было понятно, что это от двух мало запоминающихся мужчин, сидевших недалеко от нас. Они ушли, а официант принес».





Наста Лойко уже 10 лет занимается правовой помощью различным группам населения от активистов до беженцев. В Беларуси ее знает каждый, кто попал под репрессии государства и обратился за помощью в правозащитный центр «Весна». Сейчас Наста работает в правозащитной организации «Human Constanta».







