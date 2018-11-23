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Исследование технического состояния остальных конструкций подвесных потолков в торговом центре делают для того, чтобы определить, насколько в дальнейшем возможна безопасная работа в здании: может ли что-то еще упасть или нет. Такое обследование по предписанию МЧС ведет частная компания «БелТехЭксперт».





Обследование разбито на участки. На основании заключений компании «БелТехЭксперт» безопасные участки будут постепенно открывать для людей. А на тех, где найдены нарушения, сделают ремонт.









Технический директор предприятия «БелТехЭксперт» Николай Баранов рассказал, что на отдельных участках найдены нарушения, которые связаны с низким качеством производства строительно-монтажных работ.





— Несущие и основные профили, подвески смонтированы с большим шагом, чем необходимо: они должны располагаться чаще. Также обнаружены повреждения стальных профилей при производстве отверстий для установки осветительного оборудования. То есть электрики вырезали металлический профиль с элементом крепления подвески и вставили туда светильник.





Заметим, что обследование участка, где произошел обрыв креплений и обрушился потолок, ведет Следственный комитет. Обследование, как пояснил технический директор «БелТехЭксперт», будет длиться еще несколько недель.









Сейчас в ТРЦ работает первый уровень паркинга, выход над ним и супермаркет ProStore. На этих участках критических дефектов и повреждений подвесных потолков нет, поэтому находиться там безопасно.





Напомним, 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей обвалился подвесной потолок из гипсокартона общей площадью 150 кв. м. По предварительной версии, это произошло из-за обрыва креплений. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.



