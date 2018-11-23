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С 25 ноября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. Кроме 92-го

24.11.2018 15:01 — Разное | Tut.by  
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С 25 ноября 2018 года в Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве рассказали, что цены на автомобильное топливо (кроме АИ-92) увеличатся на 1 копейку. С 25 ноября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 52 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 73 копейки, ДТ — 1 рубль 52 копейки.

Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.

— За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов США за баррель. В целом за январь — ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33 процентов, в рублевом — около 40 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18 процентов, — рассказали в «Белнефтехиме». — Таким образом, в ноябре 2018 года для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 ноября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

 
 
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Это двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 18 ноября.
 
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