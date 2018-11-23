ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Сморгонью в лобовую столкнулись две фуры: погиб дальнобойщик из России

24.11.2018 15:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 23 ноября в Сморгонском районе.

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 50-летний водитель автопоезда Mercedes ехал по трассе Борисов — Вилейка — Ошмяны. На 158-м километре дороги при обгоне грузовика он врезался во встречную фуру Scania.

В результате ДТП 50-летний водитель Scania — гражданин России — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Mercedes после столкновения оказался заблокирован в кабине. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

В ГАИ отметили, что на этом участке дороги установлены дорожные знаки «Опасный поворот».

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дальнобойщик из Беларуси пошел на обгон грузовика и протаранил встречную фуру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: "Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика