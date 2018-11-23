Под Сморгонью в лобовую столкнулись две фуры: погиб дальнобойщик из России

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 23 ноября в Сморгонском районе.

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 50-летний водитель автопоезда Mercedes ехал по трассе Борисов — Вилейка — Ошмяны. На 158-м километре дороги при обгоне грузовика он врезался во встречную фуру Scania.

В результате ДТП 50-летний водитель Scania — гражданин России — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Mercedes после столкновения оказался заблокирован в кабине. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

В ГАИ отметили, что на этом участке дороги установлены дорожные знаки «Опасный поворот».

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).