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Под Сморгонью в лобовую столкнулись две фуры: погиб дальнобойщик из России
Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла днем 23 ноября в Сморгонском районе.
Как
В результате ДТП 50-летний водитель Scania — гражданин России — от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель Mercedes после столкновения оказался заблокирован в кабине. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в реанимацию.
В ГАИ отметили, что на этом участке дороги установлены дорожные знаки «Опасный поворот».
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Дальнобойщик из Беларуси пошел на обгон грузовика и протаранил встречную фуру.
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