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В Беларуси существенно выросло число тех, кто получает минимальную пенсию по возрасту

24.11.2018 15:32 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси продолжается устойчивый рост числа пенсионеров, которые получают минимальную пенсию по возрасту, сообщает журнал Минфина «Финансы, учет, аудит». На начало этого года их насчитывалось, по данным Белстата, 226 тысяч человек. Это на 26 тысяч или 13% больше, чем год назад. Напомним, на начало этого года минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты составляла почти 182 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Численность пенсионеров, которые получают минимальные пенсии по возрасту, достигла 8,7% (то есть каждый одиннадцатый) от общего числа пенсионеров.

Этот показатель почти сопоставим с уровнем 2000 года, когда таких лиц было около 260 тысяч (13%). Но к 2010 году их число снизилось в шесть раз — до 42 тысяч человек или 1,7%.

Минимальная пенсия по возрасту назначается тем, у кого выработан трудовой стаж (25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно), но размер уплаченных страховых взносов не позволяют назначить выплаты выше минимальных.

При этом некоторые белорусы для минимизации своих расходов уплачивают страховые взносы из минимальной заработной платы. Среди них — индивидуальные предприниматели. По статистике, около 95% из них уплачивают минимальные страховые взносы, а в результате получают минимальные пенсии по возрасту.

Минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, в последний раз повышали в Беларуси с 1 ноября. Так, минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты выросла до 216,03 рубля.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

 
 
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Численность пенсионеров, которые получают минимальные пенсии по возрасту, достигла 8,7% (то есть каждый одиннадцатый) от общего числа пенсионеров.
 
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