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Белорусским строителям погасили долг за тренировочный комплекс для Сенегала

24.11.2018 15:25 — Разное | Ежедневник  
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Белорусским строителям погасили долг за тренировочный комплекс для Сенегала

pulse.ng

Правительство Калужской области выполнило финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком, строившим объекты к чемпионату мира по футболу.

Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства разобраться с расчетами и получить деньги за выполненные белорусскими специалистами строительные работы в Туркменистане и России. Представители Беларуси в Калуге работали на строительстве двух тренировочных баз для национальных команд ЧМ-2018.

"Правительство Калужской области полностью рассчиталось с генеральным подрядчиком, строившим объекты к [чемпионату]. Команда из Беларуси была субподрядчиком на объектах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к ЧМ-2018 в Калуге были построены базы "Орбита" и "Спутник". Генеральным подрядчиком выступала компания "ТП Хонко", а субподрядчиком был Гомельский домостроительный комбинат.

В Калуге базировалась сборная Сенегала. Во время турнира они тренировались на стадионе "Спутник", "Орбита" была запасным полем.

 
 
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Правительство Калужской области выполнило финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком, строившим объекты к чемпионату мира по футболу.
 
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