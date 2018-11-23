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"Белнефтехим" озвучил новые цены на бензин и дизтопливо

24.11.2018 15:40 — Разное | UDF  
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С 25 ноября в Беларуси уже в 25 раз изменятся розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива.

С воскресенья на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., ДТ – 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется, сообщили UDF.BY в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", - уточнили в концерне.

В "Белнефтехиме" также отмечают, что за 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов США за баррель. В целом за январь – ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33 процентов, в рублевом – около 40 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18 процентов.

"Таким образом, в ноябре 2018 года для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", - констатируют в концерне.

 
 
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С 25 ноября в Беларуси уже в 25 раз изменятся розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива.
 
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