"Белнефтехим" озвучил новые цены на бензин и дизтопливо

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С воскресенья на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., ДТ – 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется, сообщилив пресс-службе концерна "Белнефтехим".- уточнили в концерне.В "Белнефтехиме" также отмечают, что за 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов США за баррель. В целом за январь – ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33 процентов, в рублевом – около 40 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18 процентов.- констатируют в концерне.