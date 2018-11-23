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"Белнефтехим" озвучил новые цены на бензин и дизтопливо
Иллюстративное фото
С воскресенья на автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,52 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., ДТ – 1,52 руб. Цена бензина АИ-92-К5-Евро не изменяется, сообщили
"Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", - уточнили в концерне.
В "Белнефтехиме" также отмечают, что за 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила 68 долларов США за баррель. В целом за январь – ноябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33 процентов, в рублевом – около 40 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года были увеличены на 18 процентов.
"Таким образом, в ноябре 2018 года для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", - констатируют в концерне.
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С 25 ноября в Беларуси уже в 25 раз изменятся розничные цены на некоторые виды автомобильного топлива.
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