В Google рассказали, как экономить заряд смартфона



Иллюстративное фото

Главная рекомендация - выбор темной темы оформления. Ее эффективность представители компании продемонстрировали на примере Google Pixel, смартфона с AMOLED-экраном. К примеру, приложение Google Maps в "ночном режиме" потребляет на 63% меньше энергии при максимальной яркости дисплея. оформления. А YouTube - на 60%. При яркости в 50% экономия не столь существенна, но все равно ощутима - в среднем она составляет 14%.В Google признали, что релизом Material Design подтолкнули разработчиков приложений в неверном направлении. Этот визуальный язык стимулировал их максимально использовать белый цвет в дизайне приложений, что стало причиной большего потребления энергии.