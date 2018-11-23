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В Google рассказали, как экономить заряд смартфона

24.11.2018 15:33 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На конференции для разработчиков Android Dev Summit инженеры Google дали рекомендации по оптимизации энергопотребления смартфонов и планшетов.

Главная рекомендация - выбор темной темы оформления. Ее эффективность представители компании продемонстрировали на примере Google Pixel, смартфона с AMOLED-экраном. К примеру, приложение Google Maps в "ночном режиме" потребляет на 63% меньше энергии при максимальной яркости дисплея. оформления. А YouTube - на 60%. При яркости в 50% экономия не столь существенна, но все равно ощутима - в среднем она составляет 14%.

В Google признали, что релизом Material Design подтолкнули разработчиков приложений в неверном направлении. Этот визуальный язык стимулировал их максимально использовать белый цвет в дизайне приложений, что стало причиной большего потребления энергии.

 
 
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Инженеры Google дали рекомендации по оптимизации энергопотребления смартфонов.
 
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