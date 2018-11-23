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Главный циркач России рассвирепел на друга Лукашенко: "Вам деньги некуда девать? А?!"

24.11.2018 15:28 — Разное | UDF  
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Эдгард Запашный
Эдгард Запашный отчитал, как мальчика, «дядю Мишу из Москвы» — миллиардера Гуцериева за помощь Цирку дю Солей.

В 2019 году в районе станции метро Сколково откроется постоянная действующая площадка (проект «Амфион») канадского Цирка дю Солей. По этому поводу гендиректор Большого Московского цирка высказался на камеру, не подбирая выражений, прямо за рулем своего автомобиля.

Предлагаем речь Запашного-старшего, адресованную богатейшему человеку России и давнему другу Александра Лукашенко, без купюр.

Главный циркач России рассвирепел на друга Лукашенко: "Вам деньги некуда девать? А?!"

Михаил Гуцериев

«Это первая европейская площадка, на которой будет стационарно базироваться одно из их шоу, — говорит дрессировщик, доверенное лицо Путина на минувших выборах в Instagram. — Я бы хотел обратиться сейчас к Михаилу Гуцериеву, владельцу этого здания. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще совесть есть? Вам не стыдно? Вот за те деньги, которые вы заработали здесь, в нашей стране теперь поддерживать иностранное искусство — это вообще как? Вам деньги некуда девать? Может быть, вы хоть раз поможете кому-то другому?

Вы не были до сих пор замечены в помощи Цирку Никулина или Большому Московскому цирку. Вы ни разу не выделяли средства. Если вам, честно говоря, деньги некуда девать, и вы готовы вкладывать их в иностранное искусство, может быть, давайте сделаем филиал Большого театра? В Монреале, например. Или филиал цирка Никулина в Монреале. Я уже не говорю о Большом Московском цирке, которым я руковожу.

Давайте сделаем такой проект! Во-первых, посмотрим, как на это отреагирует сама страна — Канада. Поверьте мне — она отреагирует. А потом, вы хоть раз дело хорошее сделаете для нашего циркового искусства. Или для театра, например. А?! Честно говоря, мне за вас безумно стыдно.

Сейчас многие подумают: «Ничего себе — Запашный на Гуцериева попер!». Да, попер! Знаете, почему? Я гражданин своей страны. И я буду бороться за наше искусство, я буду отстаивать интересы прежде всего нашей страны. Они-то против нас санкции вводят, а мы… пожалуйста, все что угодно! Мы же богатые, правильно? Ну, вы богатый. Я не очень. По сравнению с вами мы вообще нищие все.

Это ужасно — то, что вы делаете. И не потому что я работаю в цирковом искусстве — потому то я в принципе работаю в искусстве. И если вы будете поддерживать любое другое иностранное предприятие, я точно также буду реагировать. Потому что сначала надо помогать своим. А мы нуждаемся в помощи, поверьте. Ваши деньги нам не помешают.

В общем, я готов с вами встретиться на какой-нибудь информационной площадке. В прямом эфире подискутировать, правильно ли вы делаете, что поддерживаете канадский цирк и создаете условия для них. Ну или давайте включайте свой ресурс по уничтожению Эдгарда Запашного. Он же у вас серьезный, правильно? Такое тоже прощать нельзя. В общем, я желаю вам удачи во всем. Но понять я вас никогда не смогу. Потому что я гражданин России. До свидания!»


В комментариях под видеообращением члена Совета при президенте по культуре и искусству за сутки появилось под тысячу комментариев. Многие поддерживают Эдгара, но многие и критикуют. Предлагаем избранное:

«Искусство не имеет национальности, а издеваться над животными — это не искусство!»


«Эдгард, а вы со всем своим патриотизмом и поддержкой отечественного производителя, почему на Ладе не ездите?»


«Спасибо огромное! Горжусь страной, в которой живут такие мужчины: смелые и сильные! Пошла куплю билеты на ваше шоу!»

 
 
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Эдгард Запашный отчитал, как мальчика, "дядю Мишу из Москвы".
 
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