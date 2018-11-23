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Лукашенко: "Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы"
Фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko
"У всей вертикали власти экзамен — парламентские и президентские выборы. Я это никогда не скрывал и не скрываю, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба. — Это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру. Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы".
При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.
"Но они (народ Беларуси. — Примечание) при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно", — заключил глава государства.
Очередные президентские выборы в Беларуси должны пройти в 2020 году. Однако не исключено, что власти решат совместить их с выборами депутатов парламента. А эта кампания должна состоятся уже осенью 2019 года.
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Александр Лукашенко при назначении новым мэром Минска Анатоля Сивака.
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