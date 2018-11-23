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цитирует словаего пресс-служба. —При этом он отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты.— заключил глава государства.Очередные президентские выборы в Беларуси должны пройти в 2020 году. Однако не исключено, что власти решат совместить их с выборами депутатов парламента. А эта кампания должна состоятся уже осенью 2019 года.