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БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года - Росатом
Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года, заявил в субботу в Островце (Гродненская обл.) первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.
"Станция будет готова к завозу топлива в начале следующего года, примерно за месяц до физического пуска", - цитирует А.Локшина госагентство
По его словам, физпуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. "Через 2,5 месяца после этого будет энергетический пуск, то есть энергоблок начинает выдавать электроэнергию в сеть, еще примерно полгода он выходит на опытно-промышленную эксплуатацию", - пояснил первый замгендиректора Росатома.
Сейчас строительство первого блока Белорусской АЭС на завершающем этапе. "Закачиваются монтажные работы, начинается пусконаладка. В этом году знаковое ключевое событие - постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок - это практически начало наладки главных систем блока", - рассказал А.Локшин.
В субботу на площадке БелАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым текущий ход работ на станции, сообщает «БелТА». Как пояснил вице-премьер Игорь Ляшенко, белорусская сторона удовлетворена ходом работ, имеющиеся вопросы будут улажены в ближайшие две недели. "На каждом из объектов отмечены критические точки, по большинству из них решения приняты уже. В ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Сейчас работы проводятся по плану", - сказал вице-премьер.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года, заявил в субботу в Островце (Гродненская обл.) первый заместитель генерального директора...
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