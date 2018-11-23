БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года - Росатом

Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года, заявил в субботу в Островце (Гродненская обл.) первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

"Станция будет готова к завозу топлива в начале следующего года, примерно за месяц до физического пуска", - цитирует А.Локшина госагентство «БелТА» .

По его словам, физпуск первого энергоблока станции намечен на третью декаду апреля 2019 года. "Через 2,5 месяца после этого будет энергетический пуск, то есть энергоблок начинает выдавать электроэнергию в сеть, еще примерно полгода он выходит на опытно-промышленную эксплуатацию", - пояснил первый замгендиректора Росатома.

Сейчас строительство первого блока Белорусской АЭС на завершающем этапе. "Закачиваются монтажные работы, начинается пусконаладка. В этом году знаковое ключевое событие - постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок - это практически начало наладки главных систем блока", - рассказал А.Локшин.

В субботу на площадке БелАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым текущий ход работ на станции, сообщает «БелТА». Как пояснил вице-премьер Игорь Ляшенко, белорусская сторона удовлетворена ходом работ, имеющиеся вопросы будут улажены в ближайшие две недели. "На каждом из объектов отмечены критические точки, по большинству из них решения приняты уже. В ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Сейчас работы проводятся по плану", - сказал вице-премьер.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на июнь-июль 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").