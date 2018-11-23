ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США используют ИГИЛ для свержения режима в Сирии - Лавров

24.11.2018 14:44 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные Штаты используют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в РФ) для свершения режима президента Сирии Башара Асада, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Госдепартамент заявил, что ИГИЛ до конца не побеждена и для того, чтобы ее победить, главным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим", - заявил С.Лавров по итогам встречи со своим португальским коллегой Аугушту Сантуш Силвой.

"Основной игиловский очаг находится на территории, которую контролируют США - на Восточном берегу реки Евфрат, это зона населенного пункта Ат-Танф, где США нелегитимно создали зону, которую они контролируют радиусом 55 км, внутри этой зоны находится печально известный лагерь беженцев Рубан", - сказал глава МИД РФ.

"Так вот, внутри этой зоны находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц, позволяющую американцам предъявлять оправдания своего присутствия, в том числе, на этой конкретной территории",- подчеркнул российский министр.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты используют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в РФ) для свершения режима президента Сирии Башара Асада,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минский форум собрал более 300 участников из 20 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика