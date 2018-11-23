МИД РФ отвергает попытки представить голод в СССР в 30-е годы прошлого века геноцидом украинского народа

В МИД РФ назвали разразившийся в 30-е годы XX века голодкрупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР и заявили, что попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами.

"В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в соцсети "Вконтакте".

В Украине 24 ноября чтят память жертв голодоморов.

Президент Украины Петр Порошенко написал в субботу на своей странице в соцсети Фейсбук: "Этот день также побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее - извергами против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, причиненных коммунистическим режимом на украинских землях".

Президент Украины также добавил, что "цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда стала широко обнародованной, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсмана по случаю Дня памяти жертв голодоморов в обращении к соотечественникам отметил: "85 лет назад руководство СССР поступило геноцид против украинского народа. Миллионы людей стали жертвами голодомора, искусственно создал советский режим. Это преступление не имеет срока давности".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что "искусственный голод в Украине - настоящий геноцид украинского народа - одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным".

Глава СНБО отметил, что "сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти сто лет назад, главным виновником трагедии является Кремль".