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Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям

24.11.2018 16:02 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям

Сеул запросил возможность доставки в страну топлива и других материалов, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог двух государств в месте их соединения. Сейчас поезда не курсируют между этими странами, однако в апреле лидеры Южной и Северной Корей договорились объединить железные дороги.
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Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям

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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Исключения будут сделаны в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Корей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сеул...
 
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