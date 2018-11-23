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С 25 ноября повышается стоимость топлива на АЗС Беларуси
Новости Беларуси. С 25 ноября на белорусских АЗС дорожает бензин и дизель. Это 24 изменение цен на топливо за год.
Как
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 42 копейки,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 52 копейки,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 73 копейки,
ДТ – 1 рубль 52 копейки.
За 20 дней ноября текущего года средняя цена на нефть составила 68 долларов за баррель. За прошедшее время 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларах составил около 33%. А цены на моторное топливо с начала года возросли на 18%.
Кстати, недавно «Белнефтехим» запустил опрос на тему повышения цен на топливо. Ссылку на опрос можно найти
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Новости Беларуси. С 25 ноября на белорусских АЗС дорожает бензин и дизель. Это 24 изменение цен на топливо за год. Как сообщается на сайте «Белнефтехима», цена...
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