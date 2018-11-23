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"Дашулечка, ты зачем себя гробишь?" История тренера, которая заболела раком, но не бросила спорт

24.11.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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По воскресеньям в парке экстремальных видов спорта тренируется маленькая команда «100-дневного воркаута»: программы, по которой каждый может изменить себя за сто дней. GO.TUT.BY рассказал историю одной из ее участниц, тренера Дарьи Артюшевской, — у девушки рак груди, но день перед операцией она упрямо проводит на площадке.


На сколько можно измениться за сто дней

«У нас сегодня такой цветник!» — шутят на воркаут-площадке в парке экстремальных видов спорта. На компанию из четырех девушек — один парень, Виталий Азарко. В прошлом году он переехал из Барановичей в Минск. По профессии — инженер-конструктор.

— Когда-то я весил 96 кг, — вспоминает Виталий. — Потом узнал о программе для новичков «100-дневный воркаут».

Придумал ее один из основателей воркаут-движения в России Антон Кучумов. Суть — в том, чтобы на протяжении ста дней выполнять упражнения: подтягивания, приседания, отжимания. Сначала просто, потом становится сложнее. По посчетам на сайте, занимались «100-дневным воркаутом» около шестиста белорусов.

— Благодаря программе с двух хиленьких подтягиваний я догнал до 15 раз. Привел себя в порядок: за полгода похудел до 73 кг.


Чтобы не скучно было тренироваться, Виталий стал зазывать с собой на площадку знакомых. Те рассказывали о программе своих друзьям — так получилось, что Виталий стал как бы белорусским куратором «стодневки». Выполнять упражнения можно и самостоятельно, но утренняя тренировка по воскресеньям в парке экстремальных видов спорта — традиция. Даже если за окном плюс три, как сегодня, и дует холодный ветер.

— Зимой бывает заниматься лучше, чем в такую погоду! — сетуют воркаутеры.

Минская группа «стодневки» всегда была маленькой, не больше десяти человек.

— Люди регистрируются на программу, и в первые две недели 40% отваливаются, — пожимает плечами Виталий. — До конца доходит только процентов 15.


Сила маленького коллектива — в разношерстности: воркаут объединил людей разных профессий. Делятся друг с другом опытом, помогают по мере сил.

В черной шапке с розовым помпоном — Дарья Артюшевская. Работает бухгалтером, а еще персональным тренером. Ее вклад в совместную тренировку — провести растяжку в конце занятия. Сегодня последним упражнением становятся «обнимашки»:

— У меня завтра операция, — улыбается тренер.

У Дарьи рак груди второй стадии, на следующий день ей предстоит не мастэктомия, но удаление сегментов железы с подмышечными лимфатическими узлами.

Зачем тренеру воркаут


Дарья занималась спортом в школе и техникуме, пока училась на бухгалтера.

— А потом, как у большинства, физическая активность закончилась — и я стала поправляться. Ни о каком правильном питании речи не шло. В 2010 году, помню, ездили в Москву. Есть у меня жуткая фотка: с мужем сидим на Арбате, в руках — по бутылке пива, у него пузо и у меня.

При росте 158 см девушка тогда весила около 80 кг.

— В определенный момент я посмотрела в зеркало и поняла: ужас какой-то! Начала заниматься.

Тренировки прервались с беременностью, но, став мамой, Дарья вернулась в зал. Потом решила тренировать сама: отучилась на курсах, получила второе высшее в университете физкультуры.


— В зале мне нравилось, потому что в тренерстве много психологии. Приходит девочка, красавица и умница — но у нее много комплексов, которые она сама придумала. И ты начинаешь с ней работать. Не нравился только график: первым, утренним поездом метро я ехала с Партизанского проспекта в Малиновку. День у тебя свободен, а с пяти — вечерние тренировки. Дома в десять. Парило то, что ты уезжаешь, пока ребенок еще спит, и возвращаешься, когда он уже спит.

К тому времени Дарья развелась с мужем. Вернулась к работе бухгалтера, оставив тренировки только с парой клиентов.

— У тренера час «персоналки» стоит около 10 долларов, групповые занятия — 15−20 рублей. Начинаешь считать, во сколько обходится час работы бухгалтера, а там и пяти рублями не пахнет! Некоторые бухгалтеры получают в два раза меньше, чем тренеры.


Год назад Дарья заинтересовалась воркаутом. Решила найти компанию.

— И так получилось, что я написала Виталику Азарко: «Можно к вам прийти позаниматься?» — «Приходи!». После первой тренировки спросила: «Виталик, сколько тебе заплатить за занятие?» — сейчас уже посмеивается над собой Даша. — Работая тренером, привыкла, что за тренировку надо отдавать деньги. Не понимала, что воркаут — это бесплатно.

Так в группе энтузиастов в парке экстремальных видов спорта появился свой тренер. Каждый тут занимается по своей программе, но Дарья следит за техникой: «Если вижу, что неправильно выполняют, не могу молчать!». В прошлом году она тоже прошла «стодневку». Самое сложное не упражнения — а дисциплина.

— Если каждый день, хоть в дождь и снег, выходишь на турники, ты укрепляешь силу воли и уверенность в себе. То, что ты похудел, тоже мотивирует, но самое классное — то, что ты смог.

Рак груди второй степени


А потом Дарья обратила внимание на какое-то уплотнение в груди.

— Сказала маме, а она паниковать. Результаты УЗИ мне отдали со словами: продолжайте делать анализы. Это было в мае, и с того момента моя жизнь поменялась.

Узнав про диагноз, она оставила тренировки. Девушке предстояла химиотерапия.

— Первые дни после «химии» жутко тошнит, есть ничего не хочется. Волосы выпали, сын сказал: «Ты на дядю похожа!». Но для меня самым тяжелым психологически стало то, что я, человек, который занимался спортом и к чему-то стремился, теперь устает от подъема на третий этаж. Заходишь в квартиру — надо лечь, отдохнуть.

Была депрессия, работа с психологом. Постепенно Дарья пришла к выводу — физическая активность для нее сейчас даже важнее, чем раньше.


— Когда лежишь и смотришь в потолок, ничего не меняется — а встать с каждым разом все сложнее. Кажется, что сил вообще нет. В такой ситуации заниматься нужно чисто для выживания. Это все когда-то закончится: болезнь, «химия». Нужно думать наперед. Например, у меня было онемение пальцев ног — а после прогулки ноги лучше чувствуешь.

Упражняться во время химиотерапии сложно, потому что восстановливается организм медленно. Когда Дарья сделала полноценную тренировку с воркаутерами, две недели у нее не проходила боль в мышцах.

Дарья выполняла простейшие упражнения — приседания, отжимания, пресс. Купила фитнес-браслет, чтобы считал шаги во время длинных прогулок в быстром темпе. Несмотря на слабость от «химии», уже пять раз выходила на пробежки.

— От прогулок польза тройная: не только движение, но и свежий воздух. А еще социальный фактор: больные часто сидят дома и никому не рассказывают о своей беде. Не нужно чувствовать себя одиноким. Даже тех, кто болеет раком, много: я в больницу ходила, там столько людей! Всегда в очереди сидишь, как ни придешь на осмотр к доктору, — смеется девушка.


Дарья никогда не придерживалась строгих диет, а теперь, из-за болезни, полюбила зеленые коктейли. Хочет отказаться от мяса, но не получается. Пока мы сидим в кафе и Дарья, сняв шапку с розовым помпоном, жует бутерброд с ветчиной, ей вспоминается случай до месяц за диагноза — она тогда уже была больна, но не знала об этом.

— С температурой приехала в клуб, где проходили соревнования по бегу с препятсвиями. Тренер говорит: «Людей не много, будешь выступать!» Я сначала думала отказаться, но потом меня подхватило праздничное настроение и я, как дура, говорю: «Давай». На соревнованиях ты выкладываешься полностью. Когда я вышла в раздевалку, сердце колотилось так, словно сейчас умру. Вышла на улицу. Снежок еще такой был. Думаю: «Блин, Дашулечка, ты зачем себя так гробишь?» Раньше я была максималист и «достигатор», а с тех пор как перебило. «Що занадто, то не здраво».

Так что теперь позиция Даши такая — чрезмерные нагрузки не нужны, но умеренные очень важны для здоровья. То, что движение — это жизнь и надо оставаться активным, несмотря на болезни, Дарья очень хочет донести до каждого. И искренне удивляется в ответ на вопрос, почему пришла на тренировку в день перед операцией:

— Мы же всегда встречаемся по воскресеньям и занимаемся, — с ходу отвечает она, а потом начинает анализировать: — Кроме физнагрузки, это еще и общение. И психологический момент: вместо того, чтобы сидеть и загоняться, ты занимаешься спортом.

На следующий день Дарью Артюшевскую положили в больницу. «Все хорошо, восстанавливаюсь потихоньку, — написала она после операции. — По утрам делаю зарядку, а днем — 10 тысяч шагов по больничным коридорам и лестнице на восьмой этаж».

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Теги: Минск
 
 
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GO.TUT.BY рассказал историю тренера Дарьи Артюшевской, - у девушки рак груди, но день перед операцией она упрямо проводит на площадке.
 
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