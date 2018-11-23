«На встрече он просто сидел в своём смартфоне». Мотолько о бывшем мэре Минска Шорце

Сегодня, 24 ноября, Лукашенко сменил председателя Мингорисполкома − вместо Андрея Шорца руководить городом будет Анатолий Сивак, теперь уже бывший министр транспорта. Общественный активист Антон Мотолько на своей странице в Facebook высказался о работе экс-мэра и объяснил, почему многие из тех заслуг, которые приписывают Шорцу, не имеют к нему отношения.

Антон запустил стрим на своей странице и зачитал те заслуги, которые Шорцу приписали в материале TUT.by. Но сначала он в общем рассказал своё отношение к новости: «Я очень рад, что Шорца сняли, потому что лично в моём случае наш конфликт, который начался с момента встречи в 2015 году, мешал продвигать любые инициативы. Для меня вопрос снятия Шорца с должности и в принципе той команды, которая была при нём, довольно важный, потому что, сами понимаете, личный конфликт влияет на эти вещи».

Дальше активист по каждому пункту дал свой развёрнутый комментарий.

1. По инициативе Шорца у Ратуши начали проводить дни национальных культур и вообще Верхний город ожил, там же ограничили парковку

Антон Мотолько: Самым первым большим национальным праздником была «Тбилисоба», которую организовали посольство Грузии и ивент-агентство BonBon. Шорец был приглашённым гостем, на него никто сильно и не рассчитывал в тот момент. Увидев, сколько пришло людей, он быстро подсуетился и сказал, мол, давайте делать Дни национальных культур. Правда, на следующие два-три мероприятия приходило по сто человек. Мало было сказать, что мы делаем площадь Свободы местом, где проводят Дни национальных культур − над ними нужно было ещё работать. Но в понятии чиновников иногда кажется, что можно написать какой-то там праздничный день − и все будут праздновать. Хотя да, то, что официально приняли, взяли за правило проводить праздники, было большим плюсом. Но я бы не называл это заслугой Шорца.

2. Благодаря ему в столице начали строить типовые бассейны и создали большой парк экстремальных видов спорта. По инициативе Шорца в Минске стало появляться и больше муралов

Антон Мотолько: Давайте вспомним проект Urban Myths, за который его задерживали, художников задерживали, не давали согласования. Сильно вставляли палки в колёса. Проект с муралами запустился благодаря одну замглавы администрации Октябрьского района. Шорца заслуги там и близко нет. Единственное, возможно, что можно вписать, − это Vulica Brasil. Но, давайте будем честны, не благодаря Шорцу или его инициативе в Минске появились муралы.

3. Благодаря ему местная власть худо-бедно вышла в социальные сети

Антон Мотолько: Вспомниаю, как какая-то девушка на встрече Шорца со студентами журфака спросила про соцсети. И да, действительно, они завели официальные аккаунты Мингорисполкома в твиттере, в Facebook и где-то ещё, но то, как они себя там вели, оставляло желать лучшего. Когда я приходил на встречу к Шорцу в октябре 2015 года, я как раз говорил про соцсети − как они важны, как помогут понимать мнение людей, позволят снизить число электронных обращений, потому что большинство вопросов реально решить в соцсетях в формате «вопрос-ответ». А «местная власть худо-бедно вышла в соцсети» − это был конкретно Игорь Бузовский в Центральном районе, который просто знает, что такое соцсети, и при помощи людей из Академии управления при президенте настроил нормальную работу. Но Бузовский ушёл − и соцсети Центрального района очень сильно сдулись, остались в формате каких-то новостей, публикаций. Это совсем не то, чего хотелось бы в 2018 году.

4. В связи с его кадровой политикой в местной вертикали стало много молодых и активных чиновников

Антон Мотолько: Давайте будем честны, Шорец просто согласовывает, но не назначает. И я не вспомню ни одного руководителя, который бы сказал, что Шорец порекомендовал или посоветовал назначить именно его. Назначает всех Администрация президента, насколько я понимаю. Выбирать мы всё ещё не можем, инициировать выборы тоже не можем. Его [Шорца] кадровой политики здесь абсолютно никакой нет. Достаточно вспомнить, что Андрей Доморацкий, бывший зампредседателя Мингорисполкома, который действительно умел работать в своей сфере, сейчас сидит в СИЗО и ждёт суда по вполне надуманному овбинению, при этом Шорец от него сразу же отнекивается.

5. Сам был публичным управленцем в хорошем смысле этого слова. Был открытым для журналистов и не бегал от людей. Часто появлялся на публике с женой и детьми

Антон Мотолько: Публичным и открытым − это разные вещи. Появляться на публике − это не значит нормально вести какой-то диалог с людьми. По моей инициативе он встречался с Аней Трубачёвой по поводу создания в Минске частной детской школы на базе одного из заброшенных недействующих детских садиков или школ. Как говорила Аня, на самой встрече, когда её проводили, он просто сидел в своём смартфоне и с кем-то переписывался. В результате встречи им предложили купить очередное здание за полмиллиона долларов. Это было из разряда «Мы встречу сделали, мы вас услышали, но дальше мы ничего делать не будем».

Достаточно вспомнить мою встречу, вспомнить доску к столетию БНР, которую до сих пор не повесили. А Шорец избегал любые кризисные конфликты, кризисные ситуации. Вспомните его высказывания насчёт Куропат, насчёт уплотнений или Осмоловки. Я не помню. Он от всех этих вопросов сразу отнекивался.

6. Да и вообще, при Шорце Минск заметно рванул вперед. У нас появились отели, фастфуды и магазины одежды международных сетей

Антон Мотолько: Вспомним, что в 2014 году у нас проводился ЧМ по хоккею, к которому действительно был разительный скачок вперёд. И Шорец не имел к этому отношения. Единственное, что имело отношение, − это декрет №7 по либерализации. Очень смешно читать, что приобрели другие масштабы места молодёжных тусовок вроде Зыбицкой и Октябрьской в контексте, что это достижение Шорца. Ребята, серьёзно? Шорец и улица Октябрьская?

И самое главное − Шорца ставили председателем Мингорисполкома, потому что он был замминистра ЖКХ и был одним из инициаторов реформы ЖКХ. В результате этой реформы нам пришлось за всё платить − за благоустройство во дворах, уборку, посадку деревьев, ремонты. И вот тут государство Шорцем было очень довольно. Затраты города на ЖКХ резко снизились. Но это привело к тому, что мы видим сейчас. Многие дворы стали намного хуже убираться, подъезды тоже. И это не мои претензии, потому что лично у меня во дворе всё более-менее чисто. Это то, что я вижу в постах в соцсетях.

Последнее − многие считают, что «115.бел» появился благодаря Шорцу. Это полнейшая чушь. Заслуги Шорца в лучшем случае 5%. А «115.бел» − это была идея бывшего уже руководителя Центра информационных технологий Мингорисполкома, который хотел реализовать что-то наподобие «Мой город» в Москве, и Шорец его поддержал. Главным лоббистом, двигателем внутри Мингорисполкома был Владимир Кухарев, который сейчас является вице-премьером. Шорец, как глава, естественно, приписал это себе. В Минске сервис работает на порядок лучше, чем в Витебске, но есть куда стремиться.