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Раду Поклитару представил свою постановку в Витебске «Спящая красавица»

24.11.2018 15:45 — Разное | Партизан  
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Постановку часто называют фривольной интерпретацией классической сказки, но на самом деле такую версию можно назвать самой точной. Здесь вы не увидите образ Авроры, знакомый по мультфильмам и поп-культуре.

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Как на самом деле выглядит сюжет популярной истории и почему не все зрители правильно понимают финал, пишет Витебский курьер. 

22 ноября в рамках Международного фестиваля современной хореографии в Витебске показали балет П. И. Чайковского «Спящая красавица». Это представление театра «Киев Модерн-балет», хореограф Раду Поклитару.

В основе «Спящей красавицы» Раду Поклитару лежит архаичная версия сказки, записанная графом Джамбаттиста Базиле еще в XVI веке. В ней присутствуют мотивы, которые сейчас посчитали бы дикими и даже неприличными. Как правило, широкая аудитория знакома со сказкой в редакции Шарля Перро или братьев Гримм, более поздней, «цензурированной» версией, которую знают даже дети.

В сюжете постановки Раду Поклитару сделано несколько изменений. Вместо придворных фрейлин и пажей в дворцовых залах танцуют животные в рогатых масках, а принц находит красавицу спустя 800 лет. Интересно и то, что королева получила имя Клеманс (в оригинале сказки этот персонаж безымянный).

По словам Раду Поклитару, маски — это все-таки не просто звери, а люди, просто немного странные. После представления на пресс-конференции хореограф пояснил такую замену своей особенной любовью к зоопаркам и вспомнил картины Марии Примаченко, которая писала только животных.

Животные — это сила. Когда к Примаченко приходили и спрашивали: «Мария, почему вы не пишите людей?» — она отвечала: «Так это люди и есть. Просто немного странные. Мы же все немного странные».

Когда зрители поинтересовались, каково во время представления приходится артистам в масках, Раду Поклитару пошутил, что, к счастью, на пресс-конференции присутствуют только артисты игравшие без них.

 Маски ужасно неудобны, громоздкие и в них плохо видно. Пришлось потратить достаточно много времени на репетиции и чисто эмоционально, чтобы убедить артистов, что игра стоит свеч и надо поморщиться, потому что эффект замечательный. Но они их не любят. Это правда. А мы их любим.

Еще одной фишкой балета «Спящая красавица» были марионетки, игравшие роли маленькой принцессы Авроры и ее новорожденного сына.  Их появление хореограф объяснил очень просто:

У меня есть фобия: я боюсь детей в балетном зале. Просто если нужны маленькие дети это должны быть либо маленькие дети, либо… как же от них избавиться? О, куклы! Молчат и слушаются! Так появились марионетки. Мы сотрудничали с лучшими мастерами марионеточного дела Украины, и они обучали нас этому искусству. Это было не просто, но эффект превзошел все ожидания. Куклы реально иногда выразительней людей. Я не знаю, в чем парадокс, но в этом есть какая-то магия кукольного театра. 

По сюжету король Флорестан выбирал себе в жены королеву Клеманс, отвергнув любовь Феи Карабос. За это она прокляла их маленькую дочь Аврору.

Когда к Авроре пришли свататься принцы, она в ужасе убежала от их ухаживаний. Зачарованная роза, с которой к принцессе пришла Фея Клеманс, это как спасение от «взрослой жизни» героини.

Красавица заснула на 800 лет, когда в заброшенном замке ее случайно нашел принц. И он разбудил Аврору совсем не поцелуем, как в известной версии сказки. Принц он занялся с ней любовью. И принцесса родила сына. Малыш разбудил Аврору, высосав шип розы из ее пальца.

Чтобы быть со своей новой семьей, принц Дезире покинул прежнюю возлюбленную.

По словам Раду Поклитару, с финалом связано и самое большое разочарование: обычно не все понимают, что в этой истории нет хэппи-энда.

Я думал: совершенно четко считывается, что история повторится точно. И потом я был в ужасе, что все критические статьи заканчивались «наконец-то Поклитару поставил спектакль со светлым финалом и прекрасным будущим». 

На вопрос зрителя на пресс-конференции, что же будет дальше в творчестве хореографа, если все все три балета Чайковского в репертуаре театра уже есть, Поклитару отшутился:

Есть только один ответ на этот вопрос: это точно не будет балет Чайковского, потому что все три мы уже поставили. 

Хореограф отметил, что витебский фестиваль остается для него очень важным, ведь именно здесь начиналась его карьера. В конце встречи Раду Поклитару процитировал фразу Гофмана, которую называет своим творческим девизом:

В этой жизни нужно делать только то, что даётся тебе легко. Но нужно делать это изо всех сил.




 
Теги: Витебск
 
 
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Постановку часто называют фривольной интерпретацией классической сказки, но на самом деле такую версию можно назвать самой точной. Здесь вы не увидите образ...
 
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