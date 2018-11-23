С украинского аэродрома украли самолет

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости





«Неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении агентства.





Полиция начала расследование происшествия. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.









Ранее, 23 ноября этого года, стало известно, что в штате Юта угнали самолет. Американские подростки 14 и 15 лет пролетели на нем более двух километров над автострадой и приземлились в местном аэропорту, где их задержала полиция.







