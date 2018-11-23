ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С украинского аэродрома украли самолет

24.11.2018 15:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С аэродрома в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2. Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Неустановленные лица тайно похитили самолет Ан-2, шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые хранились на территории бывшего аэродрома в селе Божковское», — говорится в сообщении агентства.

Полиция начала расследование происшествия. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.


Ранее, 23 ноября этого года, стало известно, что в штате Юта угнали самолет. Американские подростки 14 и 15 лет пролетели на нем более двух километров над автострадой и приземлились в местном аэропорту, где их задержала полиция.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С аэродрома в Полтавской области неизвестные украли самолет Ан-2. Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
 
Новости дня
Новости разные
 
БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года - Росатом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика