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У Сергея Безрукова родился сын

24.11.2018 15:05 — Разное | Партизан  
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Народный артист России Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями во второй раз. О рождении сына 45-летний актёр театра и кино рассказал поклонникам в "Инстаграме".

— Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо! — написал Безруков под опубликованным фото из больничной палаты. Имя новорождённого он не назвал.


Напомним, у звёздной четы уже есть двухлетняя дочь, а в июне этого года стало известно, что Безруков и Матисон ждут второго ребёнка. Свадьба народного артиста РФ и режиссёра состоялась в 2016 году. Для Безрукова это второй брак. Незадолго до женитьбы на Матисон он развёлся с актрисой Ириной Безруковой после 15 лет совместной жизни


 
 
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Народный артист России Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон стали родителями во второй раз. О рождении сына 45-летний актёр театра и кино рассказал поклонникам в...
 
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