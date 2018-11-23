Из Литвы на спектакль в драмтеатр. В Гродно встретили 80-тысячного безвизового туриста. Юбилейным гостем стала Вилма Омилевичене из Каунаса





Встретили гостей на территории предприятия начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик и заместитель генерального директора ОАО «Молочный Мир» Оксана Вишневская.

– Можно сказать, вы стали частью истории. С начала года наш регион посетили уже 80 тысяч безвизовых туристов, и замкнуть эту красивое число выпало именно вам, – отметил Олег Андрейчик.





Он вручил гостье символичный паспорт туриста и в буквальном смысле повествующих обо всех красотах принеманского края альбом «Гродненщина гостеприимная», который подготовлен по заказу облисполкома редакцией газеты «Гродзенская праўда», а также пожелал приехать в Беларусь еще не один раз.

– И это непременно будет именно так, – заверила Вилма Омилевичене. – С путешествиями я связана напрямую. Будучи директором литовской туристической компании, только в этом месяце в Гродно приехала уже во второй раз. Это очень популярное направление у жителей нашей страны. Для многих людей постарше такие поездки – отличная возможность посмотреть, как изменился известный им еще с советских времен город. И безвизовый режим, к которому мы уже успели привыкнуть, только способствует увеличению потока гостей из Литвы.





Подтверждают эти слова и цифры статистики. В рейтинге стран, откуда к нам прибывает больше всего гостей, неизменно лидирует Литва – более 50 тысяч литовских гостей. На втором и третьем местах — Польша и Латвия. Следом за ними – около тысячи туристов из Германии. Но география гродненского безвиза расширилась давно на континенты: Япония, Кувейт, Гватемала, Тайланд, Сингапур, Индонезия, Тайвань, Индия. Всего же в Гродно и его окрестностях в так называемом открытом формате с начала года побывали туристы из 70 стран мира.

– Количество безвизовых туристов постоянно увеличивается, – рассказал Олег Андрейчик. – В прошлом году в Гродно и окрестностях побывали около 50 тысяч таких гостей, в нынешнем их уже 80 тысяч. Всего же Гродненская область с начала года встретила почти 500 тысяч туристов – иностранцев, жителей других регионов страны. Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в области, постоянно увеличивается и вклад от туруслуг в экономику региона.





Активно развивается в последнее время такой перспективный вид туризма, как медицинский. С начала года в санаториях, а их в окрестностях Гродно четыре – «Неман-72», «Жемчужина», «Озерный» и «Поречье», отдохнули более тысячи гостей без визы.

Востребован и производственный туризм. Показательным примером в этом отношении как раз является ОАО «Молочный Мир». Экскурсии с дегустацией проводятся на предприятии уже два года. Только за последних 10 месяцев предприятие посетили около двух тысяч человек. И очень символично, что именно здесь на этот раз приветствовали юбилейного гостя. Совсем недавно предприятие перешагнуло 80-летний рубеж своей истории, а сегодня принимало в своих стенах 80-ти тысячного безвизового туриста.





– Первым в области развивать такой вид туристических услуг стал Березовский стеклозавод «Неман». Сегодня подобные экскурсии проходят на тридцати предприятиях Гродненщины и десяток из них входят в так называемую безвизовую зону, – добавил Олег Андрейчик.

Здесь созданы возможности для знакомства с технологиями и нюансами производства, открыты музеи и сувенирные магазины, дегустационные залы. Интерес к организации таких визитов есть и у руководителей предприятий: это дополнительная возможность выгодно представить свою продукцию.

В программе же двухдневного визита нынешней литовской туристической группы белее чем из 20 человек, также обзорная экскурсия по городу с сопровождении экскурсовода. Дополнит культурную программу и посещение гродненского драмтеатра.









– Сегодня посмотрим постановку «Боинг-Боинг» и лично для меня это не первое знакомство с репертуаром вашего театра, – говорит Вилма Омилевичене, а на вопрос, чего ожидает от спектакля, она не задумываясь добавила: – Как всегда душевной игры и хорошего юмора. Сомневаться в этом не приходиться – в какой-то степени могу назвать себя поклонницей творчества труппы гродненского театра.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Более 130 000 туристов, четыре хостела к концу года и рождественская ярмарка. Что будет привлекать иностранцев по «безвизу»?

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита