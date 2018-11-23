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Под Дятлово Mazda влетела в стоящую фуру, у которой закончилось топливо: водитель легковушки погиб
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Дятловском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 23 ноября, около 17.00. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень и на 113-м километре дороги совершил столкновение со стоящей в полосе движения фурой, у которой закончилось топливо.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
Был ли обозначен грузовик световой сигнализацией и знаком аварийной остановки, установит следствие.
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Был ли обозначен грузовик световой сигнализацией и знаком аварийной остановки, установит следствие.
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