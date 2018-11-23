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МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

24.11.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций изменен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 октября 2018 года №82, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60901.php

МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

В частности, тариф на тепловую энергию понижен с Br16,5911 до Br16,2658 за 1 Гкал для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также для организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Тариф на тепловую энергию в размере Br78,2446 за 1 Гкал установлен для этих же организаций в части использования теплоэнергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг.

Как пояснили в МАРТ, эти тарифы установлены в целях компенсации организациям затрат по услугам учета, расчета и начисления платы за ЖКУ и проведению претензионно-исковой работы, а также затрат на оплату услуг банков.

Постановление не касается тарифов на тепловую энергию для населения.

Документ вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

 
 
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Тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций изменен постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 октября 2018...
 
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