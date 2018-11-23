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На АЗС с 25 ноября на 1 копейку дорожает топливо, кроме 92-го бензина

24.11.2018 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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На АЗС с 25 ноября на 1 копейку дорожает топливо, кроме 92-го бензина
Фото из открытых источников

С 25 ноября на АЗС Беларуси на 1 копейку подорожает АИ-95, АИ-98 и ДТ. Цена бензина АИ-92 остается без изменений. 

Цены на топливо с 25 ноября:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,42 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро - 1,52 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб., 
  • ДТ – 1,52 руб. 

За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила $68 за баррель, в целом за январь – ноябрь текущего года года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33% процентов, в рублевом – около 40%, сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии. 

Цены на моторное топливо с начала года выросли на 18%. 

На АЗС с 25 ноября на 1 копейку дорожает топливо, кроме 92-го бензина
В Беларуси 18 ноября в 24-й раз за год изменяются цены на бензин и дизель
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В ноябре текущего года для белорусских НПЗ сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, сообщили в «Белнефтехиме».
 
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