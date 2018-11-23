На АЗС с 25 ноября на 1 копейку дорожает топливо, кроме 92-го бензина

С 25 ноября на АЗС Беларуси на 1 копейку подорожает АИ-95, АИ-98 и ДТ. Цена бензина АИ-92 остается без изменений.
Цены на топливо с 25 ноября:
- АИ-92-К5-Евро – 1,42 руб.,
- АИ-95-К5-Евро - 1,52 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,73 руб.,
- ДТ – 1,52 руб.
За 20 дней ноября 2018 года средняя цена на нефть составила $68 за баррель, в целом за январь – ноябрь текущего года года по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост средней цены нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте составил около 33% процентов, в рублевом – около 40%, сообщили в Белорусском государственном концерне по нефти и химии.
Цены на моторное топливо с начала года выросли на 18%.