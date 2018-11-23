В кинотеатре «Родина» прошла ярмарка вакансий

Широкий перечень незанятых специальностей, официальное трудоустройство, полный соцпакет. Ярмарка вакансий прошла вчера в кинотеатре «Родина».























Соискатели находятся в активном поиске, а работодатели предлагают варианты. Если запросы первых совпадут с требованиями вторых, то в выигрыше будут обе стороны. Вот он, идеальный механизм трудоустройства. Каковы же предложения работодателей?

Представители восьми предприятий рассказали о «незакрытых» вакансиях. Самый широкий список свободных должностей у филиала «Белмит» ЗАО «Серволюкс АГРО». Здесь предлагают трудоустройство как специалистам руководящего звена, так и рабочим. Требование — трудовая книжка, «незапятнанная» прогулами и другими негативными записями.

Районному узлу почтовой связи нужны организатор розничной продажи, кладовщик, операторы связи, почтальон в центральное отделение связи.

Ряд вакантных должностей предлагает и лесхоз. Зарплата по некоторым специальностям более чем достойная. Нужны вальщик леса, лесники. В лесхозе есть и возможность разового заработка на сборе шишек и семян.

Вакантны места главного бухгалтера, его заместителя, специалиста по кадрам, инженера-технолога на консервно-овощесушильном заводе. Здесь же ощущается нехватка укладчиков-упаковщиков и подготовителей пищевого сырья.

ОАО «Быховрайагропромтехснаб» предлагает трудоустройство в цех деревообработки (д. Красная Беларусь). Нужны станочники, столяр, вальщик леса, водитель лесовоза. Если нужно, то для специалистов и подвоз организуют.

Вакансии, предложенные специалистом отдела по образованию райисполкома, могли заинтересовать лишь тех, кто имеет специальный диплом. В частности, на селе открытыми остаются ставки педагогов-психологов.

Жилкомхоз уже долгое время нуждается в двух специалистах: мастере участка в Дуброву и слесаре по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Райпо ждет поваров в кондитерский цех и кафе «Сапега», продавцов в городские, сельские магазины и автолавки.

К слову, в числе 30 человек, пришедших на ярмарку вакансий в поисках работы, были не только безработные. Некоторые, даже будучи официально трудоустроенными, искали более выгодные предложения. Найти работу изъявили желание даже двое граждан Российской Федерации.

Уже после оглашения списка вакансий соискатели более детально пообщались с потенциальными работодателями: расспрашивали об интересующих нюансах и договаривались о собеседовании.

В тему

На сегодняшний день в районе имеются около 200 вакансий. Если желание трудоустроиться у безработных велико, то служба занятости готова на обучение направить и даже за него заплатить. Обучение предлагается по 30 рабочим профессиям. Оператор котельной, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик — эти варианты подойдут мужчинам. Женщинам же можно выучиться на швею, портного, парикмахера, мастера по маникюру и педикюру. И это лишь некоторые варианты.

Оказание финансовой поддержки государством на открытие индивидуальной деятельности — еще один из видов трудоустройства. Обязательное условие выдачи субсидии — составление грамотного бизнес-плана.

Алеся МУХАЧЕВА.