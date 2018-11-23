Их работа – быть рядом

Забота, милосердие, сострадание, помощь. Казалось бы, просто слова-синонимы, слегка разнящиеся лексическим значением.





Только для одних это жизненно важные понятия. Емкие и глубокие, в прямым смысле. Потому что красной нитью проходят через судьбы людские.

Для других — работа, ежедневный труд. Тяжелый физически и непростой морально.

Помогать тем, кто нуждается. Протягивать руку помощи. Подставлять плечо. Все это умеют делать работники социальной защиты. Ответственно, с полной отдачей, нередко жертвуя личным временем.

100-летие службы социальной защиты совсем скоро. «Вековой юбилей гуманизма». Именно так в преддверии событийной даты называют его работники одного из учреждений социальной направленности — отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Грудиновке.

Парк в Грудиновке – место не безызвестное. Усадьба Толстых и дуб-гигант знакомы далеко за пределами района, области и даже страны. Рядом с достопримечательностями разместилось еще одно здание. Это не культурно-исторический памятник. У него несколько иная функция – социальная. Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов – обитель для тех, кто волею судьбы оказался в непростой жизненной ситуации. Стало ли учреждение для них вторым домом?

Возраст разный, цель одна

Два года учреждение возглавляет заведующая Елена Батулина. Даже за такой непродолжительный срок руководитель, кстати, бывший педагог, не просто сумела зарекомендовать себя как грамотный управленец-администратор, но и завоевать авторитет среди своих подопечных.

— Елена Олеговна, контингент ведь непростой: немолодые люди плюс инвалиды. А вы с детьми работали всегда. Неужели так легко сменить «квалификацию»? — буквально с порога задаю вопрос.

— Согласна. Специфика несколько иная, чем в школе, — не задумываясь, отвечает заведующая. — Но наши подопечные во многом — те же дети . Что пожилым и инвалидам нужно в первую очередь? Уход и внимание. В отделении круглосуточного пребывания все это есть.

Только завязавшуюся беседу постоянно прерывают. То телефонные звонки (на другом конце провода решаются административные вопросы), то посетители (подопечные заглядывают, чтобы справиться, «как у Елена Олеговны дела»).

— Пойдемте, лучше все своими глазами увидите, — предлагает заведующая. — А я заодно обход сделаю.

Многофункциональность

Трехэтажное здание – сплошной образец безбарьерной среды. Поручни вдоль стен, пандусы на лестницах. Все для удобства проживающих. Плюс отличный ремонт, который удается поддерживать с момента открытия, то есть с 2002 года.

— Что-то обновляем, конечно, — рассказывает Елена Батулина, — но это косметический ремонт. Сами видите, капитального не требуется.

Цифры «МП»:

54 человека проживают в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Грудиновке.

Из них: 43 — одиноких,

11 — одинокопроживающих.

В том числе: 1 — ветеран Великой Отечественной войны,

1 — малолетний узник фашистских лагерей.

Безусловно, чистота и порядок — заслуга персонала. Штат отделения круглосуточного пребывания – 21 человек вместе с заведующей. Все эти люди 24 часа в сутки работают над тем, чтобы условия проживания в учреждении были максимально приближены к домашним. И это им удается.

— Мы стараемся разнообразить питание наших бабушек и дедушек, — делится заведующая, открывая дверь пищеблока. — Завтрак, обед, полдник, ужин. Ежедневно фрукты. При составлении меню учитываются пожелания. В качестве примера нестандартных столовых блюд — голубцы и даже блинчики со всяческими начинками. На качество и вкус еды подопечные не жалуются.

Соглашаюсь с аргументированным ответом: те, кому за восемьдесят, вряд ли стали бы себе подобные кушанья готовить.

Следует отметить, отделение круглосуточного пребывания — учреждение открытого типа. Прогулки здесь разрешены. Никто не станет чинить запретов и для похода в магазин. Безусловно, режим в отделении соблюдается, но в действиях люди не ограничены. Одни любят поспать подольше, другие, наоборот, встают «с петухами».

— Есть бабушки и дедушки, у которых биологические часы срабатывают на ранний подъем, в 5-6 утра, — поясняет Елена Олеговна. — Еще темно за окном, а они уже «торопятся» на пост к младшей медицинской сестре, чтобы помогла с утренним туалетом или белье постельное поменяла, если нужно. Поверьте, работы у наших сотрудников хватает.

От духовного к душевному

Досуг. Скрасить его в отделении круглосуточного пребывания можно разными способами. Есть библиотека с более чем полуторатысячным фондом книг. Ее посещают 24 человека.

В востребованности духовной пищи убеждаюсь лично. В читальном зале расположилась пара. В руках у Тамары Ивановны библия, Михаил Станиславович листает книгу на военную тематику. Пенсионеры частенько приходят в библиотеку вместе. Чтение чередуют с разговорами о житейском.

В холлах второго и третьего этажей есть телевизоры. Трансляции прерываются, пожалуй, лишь на тихий час. Все остальное время в экраны всегда устремлено множество пар глаз.

— Телевизора два, а людей много. Одни фильмы любят, другим передачи, наверное, подавай. Как идут на компромисс?

— На втором этаже одни каналы транслируются, на третьем — совсем иные, — поясняет Елена Батулина. — Это такие негласные, но устоявшиеся правила. Мы сами удивляемся, но конфликтов между подопечными по этому поводу нет.

Здесь же, в холлах, проходят мероприятия. Их организаторы – волонтеры Красного Креста, школьники, отделение пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦОН, местная библиотека. Случается, концерт закончится, а люди не расходятся по комнатам. Еще долго песни поют под музыкальный аккомпанемент. Оказывается, что в учреждении даже свои гармонисты имеются: дуэт Михаила Лашкевича и Михаила Подзерного.

К услугам приверженцев здорового образа жизни – спортивный зал. Пусть небольшой по площади, зато оснащенный достойно. Кроме стандартного инвентаря, есть беговая дорожка, велосипед и электромассажер. Правда, на момент моего визита тренажеры пустовали. Но Елена Олеговна заверила: постоянные «клиенты» в спортзале есть.

Ложка дегтя

Говорить о том, что жизнь в учреждении тиха и размеренна, не берусь. Да и сама заведующая быт отделения не идеализирует. Честно признается: конфликтных ситуаций там, где постоянно проживают разные по возрасту, статусу и характеру люди, просто не избежать.

— Есть у нас бывшие заключенные, имеющие инвалидность, — откровенничает Елена Олеговна. — Вот эти часто и бывают зачинщиками скандалов, им и повода особого не нужно. До ЧП не доходит: стараемся вовремя вмешаться в конфликт, так сказать, мирно развести людей в стороны.

Еще один момент — адаптация вновь поступивших. Не для всех она проходит гладко. Были случаи, когда подопечные просто сбегали из учреждения — так сильна была тоска по дому. «Снимали» их буквально с автобуса. И вновь разговаривали, убеждали, объясняли…

— Здесь индивидуальный подход нужен, — комментирует руководитель. — Одни порог учреждения переступают так, будто бы домой зашли. А другим и месяца на привыкание к новой территории мало.

Поэтому и живут подопечные разными по численности «коммунами». Есть двух- и четырехместные комнаты. А кто-то предпочитает быт налаживать в одиночку, в одноместных апартаментах.

Непохожесть судеб

Судьба свела этих людей в одном месте. Только история у каждого своя. К сожалению, не всегда веселая…

Саша – самый молодой подопечный отделения. Сегодня ему двадцать. Возвращаться домой он не просто не хочет — боится. Там больше нет мамы. А она всегда заступалась, если отец поднимал на сына руку. В учреждении Саша уже два года как свой. В силу возможностей, помогает на кухне, обзавелся друзьями. К корреспонденту Саша сразу настороженно отнесся (зачем здесь чужая?). Привязка к новому месту жительства настолько сильна, что отделение для него — настоящий дом.

Галине Федоровне 87 лет. Из них восемь она провела в отделении круглосуточного пребывания. Назвать женщину одинокой нельзя: обе дочери крепко стоят на ногах. А вот частыми визитами маму не балуют. А она ждет, всячески оправдывая их занятость . А когда, наконец, обнимут старческие руки кровинок, то из морщинистых ладошек в карманы детей обязательно еще и купюры осядут. Это женщина приберегла остатки пенсии.

Комнату №3 можно назвать образцово-показательной. На полках в шкафу идеальный порядок, кровать застелена, как в армии, без единого бугорочка, в воздухе витает запах автоматического ароматизатора. Образцовую чистоту здесь поддерживает сам хозяин… инвалид-колясочник Василий Иванович.

Как лишился частично рук и ног — рассказывает неохотно. Подчеркивает: сегодня это уже не важно, прошлого не вернуть. Остается только жить. Правда, так, чтобы максимально не зависеть от окружающих. Василий Иванович научился. «Сам» — это его слово. Держать ложку, спускаться с третьего этажа на прогулку, а потом так же самостоятельно возвращаться в комнату – это его большие победы.

Татьяна Ефимовна и Иван Николаевич. Говорить о них по отдельности не имеет смысла. Он помог ей встать на ноги после инсульта, буквально выходил. Она переживала за друга, когда того госпитализировали в больницу. Такая она, поддержка пусть и не близких по крови, зато единых по духу людей.











































P.S. У входа в отделение круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов есть баннер. «Наша работа – быть рядом» написано на нем. Лаконичный девиз для тех, кто умеет быть неравнодушным. А таких в нашей жизни не так уж и много.

Алеся МУХАЧЕВА.