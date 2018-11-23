|
В мозге человека найдена уникальная структура
В человеческом мозге найдена новая структура — endorestiform nucleus. Открытие принадлежит австралийским ученым во главе с нейробиологом Джорджем Паксиносом,
Величина новой структуры всего два миллиметра, обнаружить ее удалось благодаря использованию нового метода окрашивания определенных тканей мозга.
Паскинос, который подозревал о существовании endorestiform nucleus на протяжении нескольких десятков лет, считает, что данная структура задействована в мелкой моторике. У других приматов этот участок пока не обнаружен.
«Я не могу представить, чтобы шимпанзе могли так же ловко играть на гитаре как люди, даже если бы эти приматы любили музыку», — рассказал Паскинос.
Endorestiform nucleus расположена внутри нижней мозжечковой ножки (inferior cerebellar peduncle) у самого основания мозга — недалеко от области, где начинается спинной мозг.
По словам Джорджа Паксиноса, нижняя мозжечковая ножка подобна реке, несущей информацию от спинного мозга и мозгового ствола к мозжечку, а группа нейронов endorestiform nucleus — как остров посреди этой реки.
По мнению Паксиноса, открытие endorestiform nucleus поможет в лечении неврологических и психиатрических заболеваний человека. Тщательное изучение этого участка в будущем способно дать ответы на ключевые вопросы в этой области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта структура не встречается у других приматов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)