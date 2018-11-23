Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала дело



Фото: РИА Новости / Вадим Брайдов

— отметилав интервью "ГТРК Башкортостан".В конце октября в уфимскую полицию обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. По ее словам, в ночь на 30 октября трое коллег изнасиловали ее в служебном кабинете.Судмедэксперты в ходе осмотра нашли на ее теле повреждения.После этого задержали троих подозреваемых: начальников отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии, а также руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все они уволены из органов внутренних дел и заключены под стражу на два месяца — до 31 декабря.Возбуждено дело о групповом изнасиловании. Потерпевшая отказалась от допроса на полиграфе.Как утверждает защита обвиняемых, двое их трех бывших полицейских не могли совершить преступление, так как находились в другом месте в ночь на 30 октября. По словам адвокатавышел из отдела полиции в 22:00, а— через десять минут после него. При этом девушка-дознаватель утверждает, что преступление произошло в промежутке между 22:40 и 00:30.