Уральский школьник застрелил сверстника после шутки

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РИА Новости

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются.— уточнил собеседник агентства.В СК не стали раскрывать детали инцидента. Ранее местный портал E1 сообщил,что между учениками пятого и седьмого классов произошла ссора. Местная жительница рассказала, что в это время ученики находились в квартире одного из них, а ружье принадлежало отцу ребенка.указала она.