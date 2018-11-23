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Уральский школьник застрелил сверстника после шутки
Фото: CC0 / byrev / Double
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются. «Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь», — уточнил собеседник агентства.
В СК не стали раскрывать детали инцидента. Ранее местный портал E1 сообщил,что между учениками пятого и седьмого классов произошла ссора. Местная жительница рассказала, что в это время ученики находились в квартире одного из них, а ружье принадлежало отцу ребенка. «Один стал шутить над другим. Тот обиделся и стал его выгонять. А когда это не получилось — взял двухстволку и выстрелил», — указала она.
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В поселке Верхняя Синячиха школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья.
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