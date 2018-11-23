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4 аналога виагры на твоей кухне

24.11.2018 16:04 — Разное | UDF  
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Хочешь бурного и страстного секса без допингов? На помощь тебе придут афродизиаки - продукты, которые обязаны быть на твоей кухне.


1. Сельдерей

Стебли сельдерея содержат в своем составе мужской половой гормон андростерон, который усиливает половую активность как мужчин, так и женщин. Употреблять его в пищу лучше в сыром виде, без температурной обработки.


2. Шоколад

В состав черного шоколада (преимущественно горького) входит теобромин - вещество, схожее с кофеином, и фенэтиламин - своеобразный гормон удовольствия, который способен вызвать эйфорию, настоящую любовную горячку.


3. Авокадо

Древние ацтеки не зря называли авокадо "testicle tree", деревом мужской силы. В этом фрукте отмечено высокое содержание фолиевой кислоты, которая способствует метаболизму протеинов и дает телу больше энергии. Не обошлось в авокадо без калия и витамина B6 - отличных афродизиаков для мужчин и женщин.


4. Финики

Финики, наверное, самый сладкий афродизиак на земле. Они очищают кровь, увеличивают количество спермы и, как утверждают учёные, способны увеличивать продолжительность любовных утех.

 
 
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