4 аналога виагры на твоей кухне



Иллюстративное фото

1. Сельдерей

2. Шоколад

3. Авокадо

4. Финики

Стебли сельдерея содержат в своем составе мужской половой гормон андростерон, который усиливает половую активность как мужчин, так и женщин. Употреблять его в пищу лучше в сыром виде, без температурной обработки.В состав черного шоколада (преимущественно горького) входит теобромин - вещество, схожее с кофеином, и фенэтиламин - своеобразный гормон удовольствия, который способен вызвать эйфорию, настоящую любовную горячку.Древние ацтеки не зря называли авокадо "testicle tree", деревом мужской силы. В этом фрукте отмечено высокое содержание фолиевой кислоты, которая способствует метаболизму протеинов и дает телу больше энергии. Не обошлось в авокадо без калия и витамина B6 - отличных афродизиаков для мужчин и женщин.Финики, наверное, самый сладкий афродизиак на земле. Они очищают кровь, увеличивают количество спермы и, как утверждают учёные, способны увеличивать продолжительность любовных утех.