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В Петербурге по неизвестным причинам скончалась 17-летняя девушка
Фото с сайта primorsky.ru
Девушку госпитализировали из холла Центра физической культуры и спорта Невского района в Железнодорожном проезде. Она находилась в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.
Причины смерти пока не известны.
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Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.
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