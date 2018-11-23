В Петербурге по неизвестным причинам скончалась 17-летняя девушка

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Девушку госпитализировали из холла Центра физической культуры и спорта Невского района в Железнодорожном проезде. Она находилась в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.Причины смерти пока не известны.