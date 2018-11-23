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Россия может повторить свой "украинский трюк" в Беларуси. Путин планирует Крым 2.0?

24.11.2018 15:57 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
Руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии (Ulkopoliittisen instituutti, UPI) Аркадий Мошес (Arkady Moshes) прокомментировал возможные планы России в Беларуси на сайте института.

По словам Аркадия Мошеса, последнее время активно ведутся разговоры о том, что Россия может повторить свой «украинский трюк» в Беларуси. Существует две теории: согласно первой, Москву раздражает сближение Беларуси с Западом; согласно второй теории президент Владимир Путин может попробовать присоединить Беларусь к России, чтобы продлить свой срок.

«Вторая теория распространилась в СМИ и даже среди экспертов, несмотря на ее неоднозначность. Возможную аннексию считают способом Владимира Путина решить „проблему 2024 года", грозящую президенту. Ограничения президентского срока, установленные российской конституцией, можно обойти, если прийти к власти в качестве руководителя другой правовой единицы — государства, сформированного из объединения России и Беларуси», — пишет Мошес.

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По словам Мошеса, эти теории нельзя полностью игнорировать, но их нельзя и преувеличивать. Во-первых, Беларусь еще не сблизилась с Западом настолько сильно, чтобы это вынудило Россию перейти к активным действиям. Во-вторых, изменить конституцию России будет гораздо легче, чем присоединить новое государство, считает Мошес. По мнению Мошеса, Россия стремится усилить свою хватку в отношениях с Беларусью. Президент Беларуси Александр Лукашенко осознает границы своих действий, и поэтому Кремль дает ему возможность оставаться у власти.

«Кремль сделает все возможное, чтобы у современного руководства Беларуси или его преемников не было возможности изменить свою деятельность. Россия не предоставляет свою экономическую помощь бескорыстно. Сейчас случаев оказания такой финансовой помощи становится все меньше. (…) В то же время Россия усиливает боевую готовность у границ с Беларусью. Российские СМИ направляют свои сообщения местным сторонникам „русского мира", подкармливают их симпатии к России и пытается предотвратить подъем белорусского самосознания», — пишет Мошес.

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Эксперт прокомментировал возможные планы России в Беларуси
 
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