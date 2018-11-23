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По словам, последнее время активно ведутся разговоры о том, что Россия может повторить свой «украинский трюк» в Беларуси. Существует две теории: согласно первой, Москву раздражает сближение Беларуси с Западом; согласно второй теории президент Владимир Путин может попробовать присоединить Беларусь к России, чтобы продлить свой срок.— пишет Мошес.По словам Мошеса, эти теории нельзя полностью игнорировать, но их нельзя и преувеличивать. Во-первых, Беларусь еще не сблизилась с Западом настолько сильно, чтобы это вынудило Россию перейти к активным действиям. Во-вторых, изменить конституцию России будет гораздо легче, чем присоединить новое государство, считает Мошес. По мнению Мошеса, Россия стремится усилить свою хватку в отношениях с Беларусью. Президент Беларусиосознает границы своих действий, и поэтому Кремль дает ему возможность оставаться у власти.пишет Мошес.