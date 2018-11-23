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Глава МОК впечатлен восстановлением Фукусимы, где начнется эстафета олимпийского огня Игр 2020 года

24.11.2018 17:05 — Разное | Интерфакс  
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу посетил японскую префектуру Фукусима, пострадавшую от цунами и аварии на АЭС в 2011 году, сообщают японские СМИ.

Фукусима является подходящим местом, чтобы показать силу Олимпиады и спорта, заявил Т.Бах, отметив прогресс в восстановлении префектуры после катастрофы 2011 года.

Глава МОК заявил премьеру Японии Синдзо Абэ, что "очень сильно впечатлен великолепным прогрессом", отмечается в сообщении.

Фукусима выбрана стартовой точкой для эстафеты олимпийского огня. Летняя Олимпиада 2020 года состоится в Японии, в Токио, с 24 июля по 9 августа.

 
 
Ссылка на источник 24
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в субботу посетил японскую префектуру Фукусима, пострадавшую от цунами и аварии на АЭС в 2011 году, сообщают...
 
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