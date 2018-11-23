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Президент Ирана назвал Израиль "раковой опухолью", которую создал Запад

24.11.2018 16:11 — Разное | Интерфакс  
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Президент Ирана Хасан Рухани в субботу назвал Израиль "раковой опухолью, созданной странами Запада для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Выступая в субботу на ежегодной международной конференции исламского единства в Тегеране, он заявил, что "одним из жутких результатов второй мировой войны стало создание раковой опухоли региона". Х.Рухани также назвал Израиль "фальшивым режимом".

По словам иранского президента, США укрепляют связи с мусульманскими странами региона, чтобы защитить Израиль, имея в виду, по предположению агентства, в частности, Саудовскую Аравию. Эр-Рияд считается региональным соперником Тегерана, подчеркивает АП.

Несмотря на это, Х.Рухани добавил, что Иран готов защищать при необходимости Саудовскую Аравию от "терроризма и супердержав". "Мы считаем вас братьями. Мы считаем людей Мекки и Медины своими братьями", - сказал президент Ирана.

Агентство отмечает, что высокопоставленные лица Ирана часто выражают жесткую позицию относительно Израиля, однако Х.Рухани, как правило, выбирает относительно умеренные выражения. Также АП напоминает, что Саудовская Аравия прервала дипломатические связи с Ираном почти три года назад. Саудовская Аравия и Иран поддерживают разные стороны в военных конфликтах в Сирии и в Йемене.

 
 
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Президент Ирана Хасан Рухани в субботу назвал Израиль "раковой опухолью, созданной странами Запада для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке", сообщает...
 
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