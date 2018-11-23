|
Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии
Новости Беларуси. Уникальный шанс побывать в Индонезии не покидая Минск. Выставочный центр «БелЭкспо» превратился на эти выходные в красочную страну. Фестиваль посвящен 25-летию тесного сотрудничества Беларуси и Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мохамад Вахид Суприяди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России и Беларуси:
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Традиционный индонезийский инструмент гамелан, экзотические фрукты и мастер-классы. На выставке можно рассмотреть национальную культуру со всех сторон и даже примерить традиционный костюм, сделав в нем снимок на фоне красот индонезийской природы.
Новости по теме
Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия
‡агрузка...
Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии
«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»
Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»
Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава
Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина
Совбез ООН предоставил КНДР послабления по санкциям
«Настроение хорошее»: в Брагине проходят областные «Дожинки»
«Людей больше всего беспокоят вопросы бытового плана»: управляющий делами Миноблисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уникальный шанс побывать в Индонезии не покидая Минск. Выставочный центр «БелЭкспо» превратился на эти выходные в красочную страну. Фестиваль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)