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Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

24.11.2018 17:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уникальный шанс побывать в Индонезии не покидая Минск. Выставочный центр «БелЭкспо» превратился на эти выходные в красочную страну. Фестиваль посвящен 25-летию тесного сотрудничества Беларуси и Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

Мохамад Вахид Суприяди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России и Беларуси:
Несмотря на то, что 25 лет – достаточно короткий срок для дипломатических отношений, результаты уже есть. Например, в прошлом году на 23 % увеличился товарооборот и, что немаловажно, значительно растет количество туристов.

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы думаем создать зону свободной торговли, чтобы наша продукция была известна в Индонезии еще более основательно. Чтобы индонезийская продукция была на нашем рынке, та, которую мы не производим.

Гамелан, фрукты, костюмы и мастер-классы: в Минске проходит фестиваль и выставка Индонезии

Традиционный индонезийский инструмент гамелан, экзотические фрукты и мастер-классы. На выставке можно рассмотреть национальную культуру со всех сторон и даже примерить традиционный костюм, сделав в нем снимок на фоне красот индонезийской природы.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уникальный шанс побывать в Индонезии не покидая Минск. Выставочный центр «БелЭкспо» превратился на эти выходные в красочную страну. Фестиваль...
 
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