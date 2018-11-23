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«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»
Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене». На сцену в порядке, определенном жеребьевкой, вышли все 20 конкурсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как это было, следила наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Сегодня участники выйдут на сцену дважды. Вечером генеральная репетиция со зрителями. В зале, конечно, будет аншлаг. Впрочем, даже на первом прогоне при пустом зале эмоции зашкаливают.
Энджелос Дадалиас, журналист (Греция):
Яна Шипко:
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Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене». На сцену в порядке, определенном жеребьевкой, вышли все 20...
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