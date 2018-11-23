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Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

24.11.2018 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой Администрации Президента и экс-руководителем Минска. Они обсудили поставленные Александром Лукашенко задачи по развитию столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города.

Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

Новому руководителю Минска предстоит, прежде всего, решить кадровый вопрос и войти в курс дела в сжатые сроки: за три недели. Именно через такое время Президент запланировал встречу с обновленным составом Мингорисполкома – руководителями и депутатами, теми, кто ежедневно влияет на жизнь белорусской столицы.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой Администрации Президента и экс-руководителем Минска. Они...
 
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