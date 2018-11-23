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Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»
Ли Харви Освальд, проведя два месяца в гостинице «Минск», перебирается в отдельные апартаменты. Тот, кого всего через пару лет назовут убийцей президента Америки, селится в элитной «сталинке» на улице Калинина!
Дом номер четыре по улице, сменившей в наши дни название на Коммунистическую, до сих пор остаётся достопримечательностью у экскурсоводов. «Однушку» иностранец получает вне очереди.
Галина Маковская, коллега Ли Харви Освальда по радиозаводу:
В послевоенные годы в Минске – строительный бум. Новые дома возводят и в центре и на окраинах. Жилья хватает не всем и партия идёт на уступки, предлагая приобретать квартиры за свой счёт. Возможность же бесплатно получить заветные квадратные метры выпадает единицам. В то время как многие честные советские труженики ютились в тесных коммуналках, американскому гостю выделяют, по тем меркам, настоящие хоромы.
Из дневника Ли Харви Освальда:
25-метровая мечта расположилась в самом центе белорусской столицы. С роскошного мраморного балкона открывается открыточный вид на реку, рядом – магазины, парк и кинотеатры.
В похожих условиях ютилась советская семья из трёх-четырёх человек.
Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:
Эдуард Сагындыков, владелец квартиры, где жил Ли Харви Освальд:
Бурные вечеринки, страстные ночи любви и собственная свадьба. Именно с этой квартирой у Освальда будут связаны самые красочные воспоминания из Минска.
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Хозяин квартиры в Минске, где жил предполагаемый убийца Кеннеди: «Заменил окна. Остальное всё, как было при Освальде»
Ли Харви Освальд, проведя два месяца в гостинице «Минск», перебирается в отдельные апартаменты. Тот, кого всего через пару лет назовут убийцей президента Америки,...
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