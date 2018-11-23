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Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

24.11.2018 16:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В ботаническом саду казахстанского Петропавловска произошло историческое событие. 150-летняя агава, та самая, из которой делают текилу, впервые выпустила стрелку цветоноса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

Это растение даже в естественных условиях цветет раз в 50, а то и в 100 лет. И это потрясающее зрелище.

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

Растение старше, чем сама оранжерея. Уже немаленькую агаву в 1912 году привез в Петропавловск из Санкт-Петербургского ботанического сада полковник Ильхам Курапов. Этот военный инженер больше века назад приехал в город по указу императора Николая II для строительства Второго Сибирского консервного завода для нужд Первой мировой войны. В приказе был пункт и о «русском глубоком парнике», давшем начало ботаническому саду.

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

Равиль Рязапов, агроном:
Самое интересное, что в неволе агава не цветет. И вот это явление для нас является эпохальным.

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

Кстати, многие агавы, обессилев, погибают сразу же после цветения и плодоношения. Но зато в основании засохшей розетки появляются молодые побеги. 

Впервые за столетие в казахстанском ботаническом саду зацвела агава

На родине агавы, в Мексике, растение вырастает до 12 метров. Петропавловская же доросла до 9-ти. 
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В ботаническом саду казахстанского Петропавловска произошло историческое событие. 150-летняя агава, та самая, из которой делают текилу, впервые...
 
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